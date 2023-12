Les OnePlus 12 et 12 R commercialisés au Benelux le 23 janvier

Certaines spécifications du OnePlus 12 étaient connues début décembre déjà. On sait désormais également quand l’appareil sortira. Au Benelux, le OnePlus 12 sera disponible en magasin à partir du 23 janvier, tout comme le 12R d’ailleurs, qui fera une apparition étonnnante aux côtés du nouveau produit-phare de OnePlus.

Le 12R sera le premier modèle OnePlus R également disponible à la vente en dehors de la Chine et de l’Inde. Officiellement, on ne sait rien des spécifications de cet appareil, même s’il est évident qu’elles seront légèrement plus modestes que celles du produit-phare OnePlus 12.

Snapdragon 8 Gen3

Sous le capot du OnePlus 12, on découvre un processeur Snapdragon 8 Gen3 Mobile Platform, qui devrait porter les performances globales à un niveau supérieur. Le téléphone dispose d’un processeur Kryo 30 pour cent plus rapide et d’un GPU 25 pour cent plus performant.

Pour les autres fonctionnalités connues du OnePlus 12, nous vous renvoyons à cet article précédent.