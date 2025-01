Honor présente le Magic7 Pro équipé d’un téléobjectif de 200 mégapixels

Avec le nouveau Magic7 Pro, le fabricant Honor entend concurrencer les téléphones-phares de rivaux tels que OnePlus, Samsung et Xiaomi. Le smartphone abrite le processeur Snapdragon le plus puissant du moment, mais se distingue également par son téléobjectif de 200 mégapixels, par ses services Magic Portal pratiques et, bien sûr, par une multitude de fonctionnalités d’IA.

La puissance de calcul ne lui manque en tout cas pas. L’Honor Magic7 Pro est en effet piloté par la plate-forme mobile Snapdragon 8 Elite, qui comprend entre autres le nouveau CPU Oryon et le GPU Adreno de Qualcomm. Autre point de mire: l’écran de 6,8 pouces qui devrait offrir plus de confort oculaire via l’IA (intelligence artificielle). Le Circular Polarized Light Display imite les propriétés de la lumière du soleil et fournit ainsi un éclairage doux et plus uniforme sous n’importe quel angle.

AI Super Zoom

En ce qui concerne les appareils photo, nous avons déjà mentionné le téléobjectif derrière lequel se dissimule un capteur d’1/1,4 pouce de pas moins de 200 mégapixels. La fonctionnalité AI Super Zoom permet même des grossissements de 30x à 100x pour les sujets très éloignés. De plus, l’optique comprend un appareil photo principal Falcon de 50 P et un objectif grand angle de 50 mégapixels également. Les réglages spéciaux de Harcourt devraient générer des ‘portraits finement éclairés’.

La batterie de 5.270 mAh peut être rechargée par un chargeur compatible de 100 watts en 33 minutes seulement. La recharge sans fil est également possible, à 80W.

Bientôt: le verdict

L’Honor Magic7 Pro coûtera la somme pas piquée des vers de 1.299,90 euros et sera disponible à partir du 15 janvier dans les teintes Lunar Shadow Grey, Breeze Blue et noir. Bientôt, vous découvrirez un test détaillé de ce nouveau smartphone sur Data News.

Honor Magic7 Pro. © Honor

Magic7 Lite

En plus de la version Pro, Honor a également dévoilé le Magic7 Lite. En raison de l’absence (étonnante) d’un modèle Magic7 intermédiaire, la différence de prix est sensible: l’appareil sera disponible à partir de 369 euros pour la version à 256 Go de capacité de stockage, et à partir de 399 euros pour le modèle à 512 Go.

Malgré ce prix compétitif, le Magic7 Lite offre quelques fonctionnalités singulières. Selon Honor, le smartphone se caractérise actuellement par ‘la plus longue autonomie du marché’ grâce à son accu silicium-carbone extra-large de pas moins de 6.600 mAh. Il tient le coup jusqu’à trois jours et garantit par exemple 48,4 heures de streaming musical et 25,8 heures de lecture vidéo en ligne.

Il convient également de mentionner l’écran ‘anti-drop’ de 6,78 pouces, capable de résister à des chutes allant jusqu’à deux mètres de haut. Honor doit cette robustesse à l’utilisation d’un verre ultra-trempé et au design de type ‘courbe de Bézier’ qui protège les angles contre les chocs.

Le Magic7 Lite intègre aussi un appareil photo 108MP équipé d’une stabilisation optique de l’image. Il est certifié IP64, ce qui signifie qu’il est protégé contre la poussière et l’eau, et il offre six ans de support pour les mises à jour majeures et les correctifs de sécurité.