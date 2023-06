Meta et Oppo annoncent des casques, en attendant Apple

Meta Platforms, la société-mère de Facebook, a annoncé un nouveau casque de réalité virtuelle (VR). Le Meta Quest 3 sera lancé sur le marché en automne, probablement en même temps que d’autres appareils des concurrents Apple et Oppo.

Le Quest 3 VR devrait être la toute nouvelle version du casque de réalité virtuelle de Meta. Il devrait vous permettre d’entrer dans un jeu ou dans une expérience en rapprochant nettement l’écran. Au niveau du concept, le Quest 3 est plus léger que son prédécesseur et est équipé d’une puce Snapdragon destinée à doubler les performances graphiques. Une version à 128 Go devrait être disponible cet automne à quelque 500 dollars (et probablement à un prix similaire en euros). Voilà ce qu’annonce Mark Zuckerberg par la voie d’un communiqué de presse sur Instagram.

Le Meta Quest 3 © Meta

Le casque est compatible avec les jeux de réalité virtuelle créés pour le Quest 2, mais inclurait aussi le monde réel entourant l’utilisateur dans l’expérience VR. Dans ce sens, il s’agirait d’un casque de réalité mixte (MR) plutôt que d’un appareil purement VR.

Un automne faisant la part belle aux casques

Le timing de cette annonce n’a pas été choisi tout à fait au hasard. Lundi, Apple organisera en effet son importante réunion annuelle dans le cadre de sa conférence des développeurs WWDC. Selon toute attente, le fabricant de l’iPhone devrait y présenter son propre casque MR et une plate-forme logicielle correspondante.

La marque de smartphones Oppo annonce par ailleurs aussi un casque MR. Son MR Glass est destiné aux développeurs et devrait surtout les aider à mettre au point des applis de réalité mixte. Le casque d’Oppo est également équipé d’une puce Snapdragon.

Le retour du métavers?

Meta est depuis assez longtemps déjà active dans le domaine de la réalité virtuelle. Il y a quelques années déjà, son fondateur et directeur Mark Zuckerberg a pleinement misé sur le métavers, un environnement virtuel dans lequel les gens peuvent se réunir ou participer à des jeux. Sous la pression des actionnaires et au beau milieu de la vogue actuelle de l’IA générative, Meta semble à présent injecter moins d’argent dans ce concept, mais sans pour autant y renoncer donc.

La réalité virtuelle et la réalité augmentée (où l’utilisateur pose une couche supplémentaire sur le monde existant à travers des lunettes), et désormais la combinaison des deux sous la forme d’une réalité mixte existent bel et bien, mais attendent encore et toujours de s’imposer vraiment. Elles sont actuellement surtout utilisées dans le monde du jeu. A présent qu’Apple semble pénétrer elle aussi sur ce marché, la question est de savoir si le géant technologique pourra susciter l’intérêt du grand public.