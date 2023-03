Le service ‘white label’ Google Stadia à l’arrêt

Le redémarrage du service de diffusion de jeux Google Stadia en tant que produit dans le nuage semble avoir échoué.

Lorsque Google renonça à Stadia en septembre de l’année dernière, l’entreprise promit que le service bénéficierait d’une deuxième vie dans Google Cloud. La technologie serait revendue à des tiers sous forme d’‘Immersive Stream for Games’. Dans la pratique, il s’agit d’un service ‘white label’ (marque blanche) permettant aux entreprises de proposer des jeux sans que les utilisateurs ne doivent disposer d’un matériel lourd à la maison. Or ce service serait à présent également à l’arrêt, comme l’annoncent les sites technologiques Axios et Ars Technica.

Stadia représentait une étape technologiquement avancée de Google dans le domaine de la diffusion des jeux. Le système fut disponible pendant trois ans en Belgique et permettait aux utilisateurs de jouer à des jeux qui étaient présents sur les serveurs de Google et diffusés vers leur ordinateur portable, PC, smartphone ou tablette (souvent pas vraiment lourd). L’adoption à grande échelle du système ne s’est cependant jamais matérialisée, et Google indiqua dès lors l’année dernière que l’avenir résiderait dans des partenariats ‘white-label’.

Lisez aussi: Google renonce au service de diffusion de jeux Stadia

Ou pas finalement, puisqu’Ars Technica signale que des partenaires connus d’Immersive Stream for Games ont fermé leurs jeux, et que le service n’est plus guère animé. Et de citer en guise d’exemple la version gratuite de Batman Arkham Knight, permettant aux abonnés du géant télécom américain AT&T de jouer en ligne. Le lien renvoie à présent vers le service de streaming de GeForce Now. D’autres exemples, comme une démo en direct de Resident Evil Village, sont aussi passés à la trappe.