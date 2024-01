Un jeune joueur de 13 ans est le premier à aller au bout de Tetris

Tetris, qui ne le connaît pas? En 1989, le jeu – consistant à faire pivoter et à positionner des blocs qui tombent pour créer des rangées horizontales complètes afin qu’ils disparaissent – ​​avait été lancé sur la Nintendo Entertainment System. Or voilà que sur une telle NES, 34 ans plus tard, le joueur Blue Scuti a atteint le bout de Tetris.

Lorsqu’un bloc atteint le haut de l’écran, la partie est terminée dans Tetris. Dans les niveaux ultérieurs, il devient alors de plus en plus difficile d’éliminer des rangées, car la vitesse de chute ne cesse d’augmenter. Grâce à de nouvelles techniques au niveau de la manette comme l’hypertapping (déplacer ses doigts plus rapidement en les faisant vibrer), les joueurs ont pu ces dernières années progresser toujours plus dans Tetris.

Crash

Au-delà même de ce que les créateurs du jeu auraient pu imaginer. À partir du niveau 138, davantage d’erreurs se produisent dans le jeu. C’est ainsi que les blocs se voient attribuer une palette de couleurs de plus en plus… dingue, ce qui les rend finalement difficiles à identifier. Il n’empêche que Blue Scuti – de son vrai nom Willis Gibson – a réussi à surmonter ces obstacles.

Au niveau 157, son jeu Tetris s’est crashé. Pour faire court, ce crash est considéré comme la véritable fin du jeu. Blue Scuti a mis environ 40 minutes pour battre le jeu et a dû créer un total de 1.511 rangées horizontales.

Niveau 0

Le crash ne doit du reste pas toujours se produire au niveau 157. Un joueur ou un système d’IA très prudent, selon le YouTuber aGameScout sur son canal, peut atteindre le niveau 255. À partir de là, le jeu se réinitialise: retour au niveau 0. Les joueurs les plus passionnés ne s’arrêteront pas avant d’avoir atteint ce moment.

