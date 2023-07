Test du casque PlayStation VR2: de la sublime RV à un prix surréaliste (jusqu’il y a peu)

Si vous êtes le/la propriétaire d’une PlayStation 4 et d’un casque PSVR d’origine et que vous faites le pas vers une PS5, vous voudrez tôt ou tard évidemment mettre à niveau vers le tout nouveau PSVR2. Non peut-être?

Aussi logique que soit ce genre de mise à niveau, vous n’êtes pas obligé de vous procurer aussitôt un autre casque. Vous pouvez en effet tout aussi bien commander un adaptateur spécial gratuit chez Sony, avec lequel votre ‘vieux’ casque RV fonctionnera tout aussi parfaitement sur la dernière incarnation PlayStation, à savoir très bien avec les jeux PS4 VR, en qualité d’antan, mais pas avec les titres spécialement développés et optimisés pour la PS5. Mais bon, aussi longtemps que vous n’en achetez pas un nouveau, votre vieux casque continuera de vous servir un moment.

Par contre, si vous ne voulez pas passer à côté des tout nouveaux gadgets, du matériel PSVR2 et des jeux les plus récents, vous risquez de mettre à mal votre tirelire. Une PlayStation 5 revient aujourd’hui encore à pas moins de 449 euros (pour la version sans lecteur optique), alors que le nouveau casque revient dans le meilleur des cas à 599 euros (deux contrôleurs inclus).

© Sony

Tout est relatif

Ce sont là des montants pas piqués des vers – conjointement, les gadgets coûtent un bon millier d’euros –, mais nous avons quand même dû bien vite renoncer à l’accroche imaginée pour le présent article (‘sympa, mais trop cher’). Début juin en effet, Apple a tenu sur les fonts baptismaux son très attendu casque Vision Pro pour lequel il vous faudra débourser pas moins de 3.499 dollars, lorsqu’il sera commercialisé ‘quelque part en 2024’! Tout est donc relatif, même si au beau milieu de l’année prochaine sortira aussi un produit ordinaire, à savoir non Pro Apple Vision, pour, disons, la moitié de ce prix.

Vous ne devrez en tout cas pas attendre le PSVR2, puisque ce casque est commercialisé depuis le mois de février et est désormais largement disponible, tout comme la PlayStation 5 elle-même qui, en raison des problèmes de production en période de corona, parut longtemps aussi rare que le merle blanc dans nos contrées. Il convient cependant de l’écrire: la combinaison est un véritable régal. La PS5 a déjà largement fait ses preuves, alors que le PSVR2 fait mieux que son prédécesseur à tous niveaux: plus confortable, plus léger, mais surtout: il offre une excellente vision grâce à ses deux petits écrans OLED littéralement sublimes prenant place devant les yeux.

Les écrans de 2.000 x 2.040 pixels par œil sont plus de quatre fois plus nets que ceux du casque original PlayStation VR. Ils proposent une qualité d’image HDR 4K et ce – dans certains jeux – jusqu’à 120 frames par seconde. ‘Il faut le voir pour le croire’, comme l’affirme la publicité Sony, et c’est bien vrai. Soulignons aussi la présence du Cinema Mode, vous permettant par exemple de diffuser du contenu Netflix sur un ‘écran de cinéma’ virtuel de plusieurs mètres de diagonale. Même si cela demeure évidemment une expérience 2D, alors que vous êtes littéralement transporté au milieu de l’action dans des jeux comme Horizon Call of the Mountain ou le jeu de course Gran Turismo 7. Nous aborderons du reste ces jeux plus avant dans cet article, puisqu’ils nous ont servi tout au long de notre test.

Nettement plus réaliste

Même si dans les grandes lignes, l’ancien et le nouveau casque se ressemblent fortement, le PSVR2 regorge néanmoins de capteurs supplémentaires qui rendent l’expérience RV nettement plus réaliste. C’est ainsi qu’à l’avant, on trouve quatre caméras qui enregistrent la position du casque et des deux contrôleurs VR2 Sense. Une belle trouvaille: d’une pression sur un bouton, vous basculerez entre le monde RV et l’environnement réel vu par ces caméras. Vraiment pratique, si vous voulez vérifier où vous vous trouvez exactement ou si vous souhaitez simplement siroter une gorgée désaltérante de votre bouteille de limonade. Lors de la configuration du casque, une ‘carte’ de l’environnement de jeu sera du reste passée en revue au moyen de ces images en direct et ce, de manière spectaculaire, semblable à celle de Tron, afin que par la suite, vous ne heurtiez pas par mégarde une petite table ou un banc.

Avant de passer au jeu, le PSVR2 passe l’environnement en revue. © Sony/PlayStation

Durant cette configuration, vous ferez aussitôt connaissance également avec l’autre atout du PSVR2, à savoir le suivi oculaire (‘eye-tracking’): une caméra à infrarouge incorporée au casque suit très précisément les mouvements de vos yeux. Dans les jeux, vous utiliserez (généralement) ce gadget pour regarder autour de vous de manière quasiment réaliste, mais dans les menus, il s’agit là d’une nouvelle façon rafraîchissante de naviguer dans les paramètres.

Enfin, le PSVR2 intègre aussi un détecteur de mouvements se composant d’un giroscope à trois axes et d’un accéléromètre à trois axes également, ainsi que d’un capteur de présence qui informera la PlayStation que vous portez le casque ou non. Tout comme dans le cas du PSVR initial, les gens qui vous entourent pourront du reste suivre vos aventures virtuelles, certes en 2D, sur l’écran d’un téléviseur ordinaire. Même s’il est en général plus drôle de regarder les cabrioles parfois inimitables du porteur du casque…

Je fais du jogging…

Un inconvénient, c’est peut-être le fait que le casque est encore et toujours doté d’un (long) câble, mais cela ne nous a cependant guère gênés dans la pratique. Ce qui est très positif par contre, c’est qu’il ne n’est plus nécessaire d’installer une caméra séparée sur votre téléviseur: tous les capteurs sont désormais intégrés au casque même.

Si l’espace de jeu n’est pas assez grand ou si vous êtes tout simplement d’humeur paresseuse, sachez que vous pourrez jouer à la plupart des jeux en position débout ou assise. Dans le cas d’un jeu de course, la position assise est plutôt évidente, mais dans celui d’un jeu d’aventure comme Horizon Call of the Mountain, cette position convient parfaitement aussi. Dans ce type de jeux, vous ne marchez ni ne courez de toute façon pas vraiment, faute de place. Au lieu de cela, vous utiliserez le joystick sur l’un des contrôleurs VR2 Sense ou – mais cela a l’air vraiment idiot et en outre plutôt fatigant – vous effectuerez des espèces de mouvements de jogging avec les bras.

En comparaison avec le casque même, les deux contrôleurs semblent un tantinet plus légers et bon marché, mais ils fonctionnent pour le reste parfaitement. Aux moments voulus, ils proposent aussi des vibrations et de la résistance, grâce au feedback haptique et aux déclencheurs adaptatifs (un agréable gadget qu’on connaissait déjà des contrôleurs PS5 ‘ordinaires’). La recharge s’effectue au moyen d’un câble USB-C. Si vous optez pour une solution plus luxueuse, sachez qu’une station de recharge pratique est en vente pour 50 euros.

De meilleurs chronos

Il n’y a pas d’expérience RV sans quelques bons jeux évidemment. Parmi les meilleurs actuellement, citons les susmentionnés Horizon Call of the Mountain et le jeu de course Gran Turismo 7, mais à coup sûr aussi Resident Village VR.

Nous fûmens secrètement ravis que Sony Entertainment n’ait pas inclus de dernier, un titre d’horreur, dans notre pack de test. Avec la précédente version de Resident Evil VR pour la PS4, nous avions en effet déjà eu la frousse de notre vie et n’avions en fin de compte plus osé y jouer, s’il n’y avait personne d’autre à la maison. Et de préférence quelqu’un assis à côté de nous, posant une main sur le genou et parlant de choses et d’autres, afin de détourner notre attention des scènes d’horreur qui se déroulaient devant nos yeux. Nous n’avons rien contre une dose d’horreur de temps à autre, mais là, c’est réservé aux fans purs et durs, genre amateurs patentés.

Gran Turismo 7 © Sony/Playstation

Non, notre préférence va à Gran Turismo 7 pour simplement foncer à toute allure à bord de bolides effrayants, dont la peinture brillante semble littéralement gicler des carrosseries. En soi, il s’agit déjà d’un très beau jeu, mais vu à travers le PSVR2, tout y reçoit une dimension supplémentaire. Qui plus est, GT7 constitue à ce jour l’expérience virtuelle la plus réaliste que nous ayons eue sous les yeux. Reconnaissons-le, cela nous a aidé de boucler des tours sur le Nordschleife du Nürburgring ou sur le Circuit de Barcelona-Catalunya avec un Logitech G27 (volant de course et pédalier), mais même sans ce matériel, le spectacle visuel est en tout point alléchant. Au bout de quelques tours, on n’a même plus la sensation de ne pas se trouver dans une vraie voiture grâce au tableau de bord, aux scènes visibles dans les rétroviseurs, mais aussi à la découverte du type de pantalon qu’on porte, lorsqu’on baisse les yeux! Moyennant un peu d’entraînement des muscles cervicaux, vous pourrez même vérifier si vous n’avez pas laissé traîner quelque chose sur la banquette arrière.

D’évolution en révolution

Il n’y a qu’un seul mais: c’est que vous ne pourrez pas résister très longtemps à cette intense immersion dans un casque de course, car c’est bien de cela qu’il s’agit. Après une session d’une demi-heure, vous en aurez assez, car cela s’avère tout simplement ‘too much’ pour les sens d’un mortel, qui devra encore évoluer pendant quelques décennies pour pouvoir y arriver. En même temps, on en veut encore plus et on recoiffe en fin de compte le casque. Car que se passe-t-il? Avec le PSVR2 sur la tête, on enregistre vraiment de meilleurs temps au tour que sans le casque! Il nous rend meilleur, ce qui en dit long sur la façon, dont PlayStation approche de la réalité avec ce matériel.

Horizon Call of the Mountain nous a aussi séduits en réalité virtuelle. Ce jeu reprend en effet là où Zero Dawn et Forbidden West nous avaient laissés en 2017 et 2022, mais il a lancé au développeur néerlandais Guerrilla Games le grand défi de lui donner une touche PSVR2. Et c’est réussi dès la magnifique scène d’ouverture dans laquelle on dirige un canoë entre des chutes de plusieurs mètres jusqu’au dénouement inattendu.

Une impression d’Horizon Call of the Mountain. © Sony/PlayStation

Il apparaît néanmoins que pour un développeur aussi réputé que Guerrilla, il subsiste encore du travail de recherche pour atteindre le juste équilibre entre les nouvelles possibilités RV et les anciennes astuces: grimper le long de parois rocheuses escarpées, où il faut saisir les prises avec les contrôleurs, c’est joliment imaginé, magnifiquement élaboré et ‘tout ce que vous voulez’, mais cela aurait pu être quelque peu mieux dosé, tout spécialement en début de jeu. Heureusement, les premiers casse-tête ne se font pas attendre, et ce titre met réellement la barre très haut pour les futurs développeurs de jeux PSVR2.

Conclusion

Le PlayStation VR2 est peut-être bien le meilleur casque RV que vous puissiez acheter aujourd’hui pour jouer. Ce n’est pas la solution la moins chère, mais pas non plus la plus coûteuse, et de loin. Personnellement, nous voyons à long terme davantage notre salut dans un casque AR/VR utilisable non seulement pour les jeux, mais aussi pour les médias sociaux, les réunions de travail à distance, le métavers,… Mais cela n’est pas encore pour tout de suite, et avec son Vision Pro, Apple fait comprendre que nous partons sur des prix complètement différents. En d’autres mots, si vous êtes un joueur fervent qui souhaite étendre sa PS5 avec un gadget ultime, tout en disposant encore d’un certain budget pour quelques nouveaux jeux, ce PSVR2 pourrait bien être un don du ciel.