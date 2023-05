Sony introduit un système de jeu portable

Sony va sortir un appareil portable vous permettant de diffuser des jeux PS5. Le géant technologique l’a confirmé.

Aucun nom n’a encore été choisi pour cet appareil, en dehors du provisoire ‘Project Q’, mais il s’agit d’un appareil portable à diagonale d’écran de 8 pouces. La date de lancement n’a pas non plus été officiellement fixée. Des rumeurs évoquent le mois de novembre de cette année.

Project Q devrait permettre aux propriétaires d’une PS5 de diffuser des jeux via wifi vers l’écran de 8 pouces doté de part et d’autre de contrôleurs similaires à la manette DualSense PS5. Par souci de clarté, il ne s’agit pas d’un système de jeu autonome (comme la Nintendo Switch ou le Steam Deck de Valve, qui sont de forme similaire), mais d’une extension de la PS5. Vous devrez donc installer cette dernière pour pouvoir diffuser ensuite via wifi des jeux vers l’appareil portable.

La question est actuellement de savoir si ce nouvel appareil pourra aussi être utilisé à l’extérieur via les données mobiles par exemple. Actuellement, il est déjà possible de diffuser des jeux PS5 vers un PC, un Mac ou des appareils mobiles tournant sur iOS et Android. Mais pour faire vraiment la différence à ce niveau, il en faudra probablement plus que les intéressantes options de contrôleur de Project Q.