Roblox en quête d’un public plus âgé

L’univers en ligne Roblox, jusqu’ici résolument destiné aux enfants, souhaite s’étendre à un public (un peu) plus âgé. Même les rencontres en ligne dans le monde Roblox font partie des futures possibilités.

La grande nouvelle pour les jeunes joueurs passionnés de Roblox, annoncée vendredi dernier lors de la Roblox Developers Conference, était que l’univers en ligne serait bientôt disponible sur les consoles PlayStation 4 et 5. Ce qui en augmentera sans aucun doute automatiquement l’audience déjà importante – 65,5 millions d’utilisateurs actifs quotidiens actuellement. Mais Roblox Corporation, la société californienne à l’origine de la plate-forme de jeux en ligne, a imaginé des projets bien plus spectaculaires. L’un d’eux consiste en une extension à un public plus mature.

Appli de rencontres

Ce n’est pas qu’il n’y ait actuellement aucun (jeune) adulte sur Roblox, puisque 67 pour cent des utilisateurs ont moins de 16 ans. Cela se reflète bien sûr également dans le contenu qui peut actuellement être joué et expérimenté sur la plate-forme. Mais le CEO David Baszucki souhaite gagner rapidement les catégories d’âge supérieures, a-t-il déclaré lors de son discours d’ouverture: ‘Au cours des cinq prochaines années, des milliers d’adultes se rencontreront et noueront des relations dans la vie réelle grâce à des expériences de rencontres sur Roblox.’

Les préparatifs pour ce projet ont commencé il y a quelque temps déjà, lorsque Roblox a commencé à ajouter des expériences de jeu pour les joueurs qui s’authentifient comme ayant dix-sept ans ou plus. L’année prochaine, il y aura également un outil d’IA qui permettra aux utilisateurs de Roblox de se créer un avatar avec une image importée d’eux-mêmes et une invite de texte d’IA, afin qu’ils puissent insérer une version plus réaliste d’eux-mêmes dans l’univers en ligne. Il y aura également un civility metric, à savoir un score indiquant à quel point un joueur Roblox se comporte de manière sociable ou non envers les autres.

Appels vidéo

Une autre nouveauté sera les appels vidéo de type Zoom par smartphone ou ordinateur, mais au sein de l’expérience Roblox. L’appli distincte Roblox Connect permettra à deux utilisateurs amis de s’appeler ultérieurement cette année, avec uniquement l’avatar visible de chacun. Il pourra se déplacer en faisant apparaître les expressions faciales de son utilisateur, lesquelles seront captées par la caméra de l’appareil. ‘Dans un avenir proche, l’avatar d’une personne reflètera exactement ses expressions faciales, jusqu’au rythme de clignement de ses paupières’, a promis Roblox dans un article de blog.

Prévisions farfelues

À la fin de son discours thématique, Baszucki a également lancé une série de prévisions farfelues pour les cinq prochaines années. Par exemple, il a suggéré que, pendant cette période, une entreprise du Fortune 500 recourrait à une méthode Roblox dans son processus de recrutement. Qu’il y aura des créateurs d’expériences Roblox qui gagneront de l’argent en vendant des produits physiques en ligne via la plate-forme. Qu’il y aura un musicien se produisant sur Roblox devant un public de plus d’un million de personnes. Et que, avant 2028, un développeur Roblox aura une valeur marchande d’1 milliard de dollars.