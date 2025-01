Nintendo annonce la prochaine console Switch (vidéo)

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo présentera en avril la Switch 2, la nouvelle mouture tant attendue de sa console de jeu bien connue que vous pourrez utiliser tant à la maison – connectée à un téléviseur – qu’en déplacement.

Depuis le lancement de la Nintendo Switch en 2017, plus de 146 millions d’exemplaires en ont déjà été vendus. L’appareil a entre-temps été amélioré, avec la Switch OLED offrant surtout un meilleur écran. Mais depuis lors, le secteur attendait avec impatience le véritable successeur de la console qui sera présenté le 2 avril. On ignore encore quand l’appareil sera réellement commercialisé.

© Nintendo

Plus ample et rétro-compatible

La Switch 2 correspondra à la console existante en termes de concept et de design, selon Nintendo. L’appareil sera également compatible avec les jeux existants. D’après la vidéo de lancement ci-dessous, on peut déjà conclure que la nouvelle console est un peu plus ample que le modèle actuel, avec donc aussi des Joy-Cons (comme les contrôleurs de la console s’appellent) légèrement plus grands. La vidéo révèle également un (deuxième) connecteur USB-C, un support flexible et des boutons personnalisés sur les Joy-Cons.

La sortie d’une console s’accompagne généralement de l’introduction de plusieurs nouveaux jeux. A en juger par la vidéo de lancement, les passionnés semblent en tout cas pouvoir tabler sur une version nouvelle génération du jeu populaire Mario Kart.