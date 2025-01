Microsoft engage le combat avec SteamOS et intègre l’expérience Xbox dans Windows 11

Après des années de plaintes de la part des joueurs, Microsoft veut optimiser Windows 11 pour les jeux sur des appareils portables. Elle agit ainsi sous la pression de SteamOS, qui profite de la domination de son système d’exploitation en raison de son accent spécifique mis sur les jeux.

C’est lors d’une table ronde lors du récent événement The Future of Gaming Handhelds de Lenovo et AMD à Las Vegas que le vice-président ‘Next Generation’ de Microsoft, Jason Ronald, laissa entendre que Microsoft souhaitait apporter l’expérience Xbox aux PC Windows. En agissant ainsi, Microsoft semble reconnaître implicitement que ses appareils de jeux peuvent faire mieux, notamment en termes de performances de Windows 11. Et c’est une plainte que les joueurs ont suffisamment déjà émise: le système d’exploitation semble peu pratique et compliqué sur les appareils portables, surtout en comparaison avec les consoles Xbox de Microsoft ou SteamOS de Valve, qui sont toutes deux conçues pour les appareils de jeu.

Jouer comme sur la Xbox

Pour intégrer l’expérience Xbox dans les PC Windows, Microsoft souhaite combiner les deux systèmes. L’entreprise désirerait intégrer les fonctionnalités conviviales de type Xbox, telles que l’accès rapide aux jeux et la navigation facile, dans Windows pour les appareils portables. Cela permettrait aux joueurs d’utiliser Windows pour ces derniers de manière plus intuitive, sans avoir à passer par des paramètres compliqués ou des menus de bureau. Ronald a laissé entendre que l’entreprise y travaille activement, et que nous verrions d’importantes améliorations cette année, afin que Windows 11 offre le ressenti de la Xbox dans les jeux.

Ronald a expliqué à The Verge que l’idée va au-delà de l’état actuel des choses, où il existe des modes compacts pour les applis Xbox dans Windows 11, qui ressemblent au fonctionnement d’une console de jeu. L’ensemble de l’adaptation aborderait également d’autres aspects de Windows 11, afin qu’ils fonctionnent mieux avec les contrôleurs de jeu.

Au cours de la table ronde, on ne sait pas clairement si Ronald parlait d’une version spéciale de Windows pour les appareils de jeu portables, ou si des ajouts seraient apportés à Windows 11. Ronald a déclaré que son équipe travaillait sur des ‘modèles d’interaction fondamentaux’ qui fonctionnent quel que soit le système d’exploitation utilisé par un appareil, et qui garantissent aux utilisateurs une expérience de jeu solide quoi qu’il arrive.