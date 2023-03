L’important salon américain des jeux vidéo annulé

L’édition 2023 du salon des jeux E3 (Electronic Entertainment Expo) organisé à Los Angeles, initialement prévu en juin, est annulé. L’agence événementielle ReedPop, en charge de l’organisation, a annoncé l’annulation sur le site web E3 officiel.

Cette année, l’E3 devait se dérouler du 13 au 16 juin inclus. ReedPop et l’ESA ont signalé conjointement ‘réfléchir à l’avenir de l’Electronic Entertainment Expo’. Ce salon de l’industrie des jeux vidéo avait été tenu pour la première fois en 1995 à Los Angeles, avant de croître pour devenir l’un des événements les plus en vue pour les éditeurs et développeurs de ce type de jeux.

‘Pas suffisamment d’intérêt’

Les organisateurs n’ont pas révélé publiquement les raisons de l’annulation de cette édition. Mais dans un courriel de l’ESA adressé à ses membres, l’organisation explique que l’E3 de 2023 ‘ne suscitait pas suffisamment d’intérêt pour proposer un salon qui reflète la taille, la force et l’impact de notre branche’.

Ce qui joue aussi, c’est le fait que les grands fabricants de consoles et éditeurs de jeux organisent toujours souvent leurs propres événements. Xbox, Sony, Nintendo et l’éditeur français Ubisoft avaient ainsi décidé avant même l’annulation qu’ils ne participeraient pas cette année à l’E3.