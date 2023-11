Le studio belge Larian remporte un nombre record de ‘game awards’ britanniques

Le jeu Baldur’s Gate du studio gantois a décroché ce week-end sept Golden Joystick Awards, l’un des plus anciens prix attribués à des jeux. Il s’agit là d’un record qui peut donner une indication pour le reste de la saison des récompenses.

Larian Studios, pratiquement le seul studio belge qui produit ce qu’on appelle des jeux ‘AAA’, a connu cette année un grand succès avec Baldur’s Gate 3. Ce jeu de fantaisie basé sur la série Dungeons and Dragons bien connue, est une grande réussite et semble prêt à remporter pas mal de récompenses dans le domaine.

Le directeur de Larian, Swen Vincke, en a ainsi déjà pu emporter six à la maison, à savoir ceux de Best Studio, Best Storytelling, Best Visual Design, Best Gaming Community, PC Game of the Year et Ultimate Game of the Year. L’un des doubleurs dans le jeu, Neil Newbon, a pour sa part reçu le prix du Best Supporting Performer pour son interprétation de l’étonnant personnage Astarion. En tout, cela fait donc sept récompenses, un record pour un jeu dans cette compétition.

Les Golden Joystick Awards britanniques comptent parmi les prix les plus anciens dans le domaine des jeux (dont c’était déjà la 41ème édition) et sont majoritairement attribués par le public des joueurs britanniques. Outre Baldur’s Gate 3, Final Fantasy 16 a également remporté plusieurs récompenses, deux pour être précis.