La Chine impose de nouvelles restrictions sur les jeux vidéo en ligne

Pékin a annoncé vendredi son intention d’appliquer de nouvelles restrictions sur les jeux vidéo en ligne afin de lutter contre le phénomène d’addiction, secouant le monde de la tech qui a vu s’envoler des dizaines de milliards de dollars de capitalisation.

Les nouvelles mesures visent notamment l’achat de crédits en cours de session, de façon à enrayer le phénomène de jeu compulsif, a précisé l’autorité régulatrice. Le pays représente le premier marché mondial du jeu vidéo. Des messages d’alerte “pop-up” avertissant les joueurs qu’ils se comportent de manière “irrationnelle” devraient également faire leur apparition.

Tencent

Cette annonce a aussitôt fait dévisser en Bourse les géants technologiques chinois du secteur, à commencer par le numéro un mondial Tencent, dont l’action a plongé de 15% à Hong Kong. Le gouvernement chinois a commencé à s’attaquer au secteur en 2021, dans le cadre d’un durcissement réglementaire général vis-à-vis des géants technologiques du pays. Pékin a notamment imposé une limite stricte au temps que les enfants peuvent passer à jouer en ligne, et avait gelé pendant des mois les autorisations de mise sur le marché de nouveaux jeux.

Ces derniers temps cependant, le secteur espérait que Pékin se montre plus clément à son encontre. Les nouvelles mesures semblent toutefois “indiquer que le large tour de vis sur la tech se poursuit, et pourrait même devenir plus agressif”, estime auprès de l’AFP Michael Brown, analyste chez Pepperstone.

Pour M. Brown, la mesure, qui a pris le secteur par surprise, peut être motivée par la volonté d’orienter les dépenses des consommateurs vers d’autres secteurs, dans un contexte de ralentissement économique. Elle peut aussi viser à inciter davantage de jeunes à rechercher un emploi, le taux de chômage des 16-24 ans ayant atteint un record de 21,3% selon les derniers chiffres, publiés en juin.