Désormais, Doom peut tourner sur un PDF

Doom, le jeu de tir datant de 1993 peut déjà être utilisé sur des grille-pain, des réfrigérateurs, des distributeurs automatiques d’argent et bien plus encore. Or voici que le PDF devient le support le plus récent pour jouer à Doom.

Cela a longtemps été un défi pour les développeurs de voir sur quel support on pouvait faire tourner l’emblématique jeu de tir, ce qui explique pourquoi Doom dispose de ‘ports’ sur un tas d’appareils différents qui ne semblent pas conçus pour cela, comme l’iPod Nano ou des montres intelligentes.

Il est désormais aussi possible de trouver un port vers un fichier PDF sur Github. Son auteur, ading2210, déclare s’être inspiré d’un autre port PDF, celui du jeu de réflexion Tetris, qui peut lui aussi tourner depuis quelque temps déjà sur un PDF.

© vk6

La qualité de l’image, présentée dans cette vidéo, est loin d’être excellente, mais elle est reconnaissable pour ceux qui ont fait tourner la version originale. L’auteur utilise plusieurs champs de texte avec un tas de caractères ASCII pour afficher les images à l’écran dans les limites d’un fichier PDF. Un exemple de créativité, et encore un ajout à la liste: ‘Will it run Doom?’ De plus en plus souvent, la réponse est apparemment ‘oui’.