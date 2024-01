Des analystes attendent la Nintendo ‘Switch 2’ pour cette année

Il semble y avoir de fortes chances que Nintendo sorte un successeur à la Switch cette année. Même si l’on ne sait pratiquement rien à son sujet, le moment idéal serait venu pour Nintendo.

La Switch est sortie en mars 2017, mais est restée largement inchangée à l’exception d’une mise à jour mineure. Avec 132,46 millions de consoles vendues, c’est le deuxième ordinateur de jeu le plus vendu de Nintendo après la Nintendo DS. Mais CNBC fait observer que le chiffre d’affaires de Nintendo a récemment reculé de 4 pour cent, alors que son bénéfice a même diminué de 19 pour cent.

Voilà pourquoi CNBC a contacté plusieurs analystes, qui supposent tous que Nintendo lancera un nouvel appareil cette année. Piers Harding-Rolls d’Ampere Analysis attend ainsi sa sortie pour le quatrième trimestre. Serkan Toto de Kantan Games situe, lui, son attente pour le second semestre de cette année.

‘En fonction des chiffres’

Atul Goyal du cabinet d’analystes Jefferies explique que le lancement dépendra des chiffres de ventes les plus récents. Si Nintendo a réalisé de bons chiffres en fin d’année, la console sortira fin 2024. Sinon, Goyal l’attend vers la fin du printemps ou durant l’été déjà.

Un fait important dans cette phase de spéculations est que Nintendo n’a pas encore officiellement signalé l’arrivée d’une Switch 2 (ou d’un successeur sous un nom différent). Les spécifications de ce genre d’appareil relèvent aussi de pures suppositions.

La Switch était un appareil révolutionnaire dans la mesure où, contrairement à des concurrents graphiquement plus puissants tels que la Xbox One et la PlayStation 4, elle se prêtait au jeu à la fois sur un téléviseur et en mode portable. Il semblerait que la nouvelle console prenne une direction similaire, mais ce n’est pas certain.

Film Mario

Cependant, le moment semble idéal pour Nintendo. La Switch fut un grand succès, et Nintendo a réussi à entretenir cet enthousiasme avec de nombreux jeux de qualité basés sur ses marques-phares comme Mario et Zelda, mais aussi avec des titres comme Animal Crossing. Le premier cité a du reste aussi reçu un fameux coup de pouce l’année dernière avec le film Super Mario Bros, qui ciblait non seulement les fans existants, mais attirait aussi une éventuelle nouvelle génération de fans de Mario vers le Royaume Champignon (Mushroom Kingdom). Une nouvelle console de jeu pourrait en être un prolongement idéal.