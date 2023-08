Déjà 133 studios de jeux vidéo belges, mais un seul engrange un maximum d’argent

Il existe actuellement 133 firmes belges qui créent des jeux vidéo, selon les nouveaux chiffres révélés aujourd’hui par le secteur. Mais l’essentiel des 85 millions d’euros de chiffre d’affaires et près de la moitié des 1.085 salariés que compte le secteur, sont à mettre au compte d’une seule entreprise: Larian Studios, qui a acquis cet été une renommée mondiale avec son jeu de rôle Baldur’s Gate III.

D’aujourd’hui jusqu’à dimanche soir, place au Gamescom à Cologne, le plus grand festival mondial du jeux vidéo. Depuis plusieurs années, un pavillon regroupant quinze créateurs de jeux vidéo belges est installé dans une partie de la bourse du commerce. Entre-temps, les nouveaux chiffres du secteur sont traditionnellement annoncés au monde.

En 2022, pas moins de 133 entreprises étaient actives dans l’industrie belge des jeux vidéo, en hausse de 21 pour cent par rapport à l’année précédente. Cela représente un chiffre d’affaires cumulé de 85 millions d’euros et une augmentation de l’emploi de 1.085 équivalents temps plein. Le nombre de postes à pourvoir ne fait que croître, selon David Verbruggen, directeur de la fédération flamande des jeux vidéo Flega: ‘Après une année corona 2021 exceptionnellement fructueuse pour notre secteur, notre chiffre d’affaires s’est normalisé en 2022, et le nombre de sorties de jeux a diminué par rapport à l’année précédente.’

Surtout Larian

Larian Studios, la société de jeux originaire de Gand qui a fait sensation ces dernières semaines avec son nouveau jeu Baldur’s Gate III salué par la critique, est toujours considérée comme une entreprise belge. À proprement parler, ce n’est toutefois plus vrai: son siège fiscal, la société holding Larian Group Holdings Limited, est établi depuis peu de temps dans la capitale irlandaise Dublin. Le fondateur de Larian, Swen Vincke, et son associé en sont actionnaires majoritaires, conjointement avec une participation minoritaire d’une branche européenne du groupe chinois Tencent. En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 61,8 millions d’euros.

La fédération belge des jeux vidéo (Video Games Federation Belgium) ne précise pas quelle est la part de Larian dans le chiffre d’affaires total de 85 millions d’euros, mais sur la base d’un tel chiffre d’affaires annuel, il est très probable que le studio de développement, désormais trop grand pour la Flandre, représente la majorité de ce chiffre ‘commun’.

Les ventes de Baldur’s Gate III, pour lesquelles aucun chiffre n’a encore été donné, mais qui sont estimées à des millions d’exemplaires vendus pour la seule version PC actuellement lancée (une version PlayStation 5 sortira début septembre), ne sont bien sûr pas encore reprises dans les chiffres. Mais tout comme l’année dernière, 2020 a été une année ‘normale’, au cours de laquelle Larian n’a pas lancé de nouveau jeu et a donc principalement tiré ses revenus de ses anciens titres tels que Divinity: Original Sin II’.

Equivalents temps plein à distance

Larian pèse également sur l’effectif total de 1.085 ETP (équivalents temps plein) que représente l’industrie belge du jeu. Pour le développement de Baldur’s Gate III, sur lequel il travaille depuis 2021, le studio a recruté du personnel supplémentaire pour atteindre un total de 450 développeurs pour ce seul jeu. Ceux-ci sont répartis sur des sites de développement situés à Gand, Dublin, Guildford, Barcelone, Québec, Saint-Pétersbourg et Kuala Lumpur. Le tout est intégré dans les chiffres belges. David Verbruggen, directeur de l’organisation de coordination flamande Flega: ‘Larian est toujours détenue à 70 pour cent par un Belge. Comme de plus en plus d’autres studios dans notre pays travaillent également avec des ETP à distance, il est logique de prendre tout le monde en compte.’

La Flandre, pionnière

En raison de la mainmise encore et toujours importante de Larian, la majeure partie des 70 millions d’euros de chiffre d’affaires générés par le secteur (82 pour cent de plus) et des 776 équivalents temps plein (en hausse de 72 pour cent) est naturellement à mettre au compte de la Flandre, si on examine la situation dans les différentes régions du pays. Cela témoigne d’une initiative entrepreneuriale croissante, avec une progression de 18 pour cent jusqu’à atteindre 90 studios de jeux en Flandre. Par ailleurs, la Région bruxelloise et la Wallonie affichent toutes deux également une croissance. Bruxelles voit en effet son nombre d’entreprises passer à 15, avec un chiffre d’affaires cumulé de 3 millions d’euros. En Wallonie, ce nombre est passé de 22 à 28 entreprises en un an, avec un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros.