Chute des ventes des jeux Ubisoft à l’approche du nouvel Assassin’s Creed

En difficulté financière et en pleine réflexion sur son avenir, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a vu son chiffre d’affaires reculer de 47,5% au troisième trimestre de son exercice décalé, à 318,1 millions d’euros, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Touché par le mouvement de grève national du secteur du jeu vidéo jeudi, le groupe pâtit notamment du report au 20 mars de son titre phare Assassin’s Creed Shadows, initialement prévu pour le 15 novembre, ainsi que des mauvaises ventes de son dernier blockbuster Star Wars Outlaws lors de la période de Noël.

Concernant les ‘réservations nettes’, indice de référence du groupe qui désigne les ventes hors revenus différés, elles chutent de 51,8% au troisième trimestre, à 301,8 millions d’euros, un chiffre ‘conforme à l’objectif révisé’ en janvier du groupe.

Ubisoft espère rebondir au dernier trimestre avec la sortie de Assassin’s Creed Shadows, dont les précommandes “affichent une bonne dynamique, à un niveau comparable à celles d’Assassin’s Creed Odyssey, le deuxième plus grand succès de la franchise”, fait valoir Ubisoft dans le communiqué.

Rumeurs de rachat

L’entreprise a supprimé durant ce dernier trimestre plus de 400 emplois avec l’arrêt du développement de XDefiant, un jeu de tir à la première personne, après seulement six mois d’activité, la fermeture définitive de son studio de Leamington au Royaume-Uni, ainsi que diverses restructurations en Allemagne, en Suède et en Angleterre.

Concernant son plan de réduction des coûts, Ubisoft entend désormais dépasser les 200 millions d’euros prévus sur son exercice fiscal et compte ‘poursuivre ces efforts’ sur le prochain.

Sur fond de rumeurs de rachat, le PDG Yves Guillemot a indiqué en janvier étudier plusieurs ‘options’ sur son avenir et a lancé un processus en ce sens, sur lequel Ubisoft n’a pas souhaité donner plus de détails jeudi.