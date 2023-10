Gamestate ouvre sa plus grande filiale européenne dans le cœur d’Anvers

Anvers s’enrichira d’un hotspot à partir de vendredi, puisque la deuxième filiale de Gamestate en Belgique, par ailleurs la plus grande en Europe, ouvrira ses portes à De Keyserlei. Gand disposera bientôt également d’une filiale Gamestate, en l’occurrence une salle d’arcade où les passionnés pourront profiter de jeux vidéo, de jeux grandeur nature ou d’une partie de bowling.

A Anvers, Gamestate a trouvé place sous l’ancien complexe cinématographique UGC, à proximité de la gare centrale. Les visiteurs y seront immergés dans un paradis de jeux d’une superficie totale de 2.500 mètres carrés. Depuis le début du concept en 2013, il existe désormais treize salles d’arcade Gamestate réparties dans cinq pays européens.

Un choix rapidement fait

Selon le CEO Roel Veltmeijer (40 ans), l’arrivée de Gamestate à Anvers, où il y aura de la place pour six cents visiteurs, était un choix évident: ‘Notre premier site belge à Bruxelles est un énorme succès. Tellement grand d’ailleurs que le complexe devient un peu trop exigu pour accueillir des joueurs de tout le pays. C’est pourquoi le choix d’ouvrir une deuxième succursale à Anvers a été rapidement fait.’

Le concept de Gamestate met un terme aux parcs d’attractions bien connus, mais – selon Veltmeijer – aussi quelque peu démodés: ‘Quand j’ai vu pour la première fois le succès et la popularité des grandes salles d’arcade à New York, j’ai décidé d’importer le concept en Europe’. Gamestate s’est adapté au marché européen grâce à un look plus moderne et luxueux, ainsi qu’à l’ouverture de salles dans des endroits privilégiés. ‘A Anvers, nous allons encore plus loin avec soixante jeux grandeur nature, un hyper bowling, des tables de billard et une salle de fléchettes au rez-de-chaussée’, apprend-on.

Gamestate Anvers est situé à De Keyserlei 13-15 et est ouvert tous les jours de midi à minuit au moins. Les personnes de moins de dix-huit ans doivent être accompagnées d’un adulte.