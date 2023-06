Test: Oneplus Pad – une robuste tablette qui ne répond pas complètement aux attentes

Avec ce Pad, OnePlus cible le segment intermédiaire du marché des tablettes, qui doivent en offrir un peu plus pour leur prix. Le résultat ici est un robuste appareil qui nous a cependant laissé un peu sur notre faim.

On connaît surtout OnePlus pour ses smartphones dans le solide segment caractérisé par ‘de bonnes spécifications proposées à un prix quelque peu plus abordable que les top-marques’. Or il s’agit là d’un marché très dense et donc, l’entreprise chinoise s’affaire depuis un petit temps déjà à étoffer un tant soit peu sa marque. Sont par exemple venus s’ajouter entre-temps des produits audio et des téléviseurs, qui doivent tous faire partie de l’écosystème OnePlus One. Un peu à la manière d’Apple ou de Samsung, mais à une échelle inférieure, du moins provisoirement.

C’est dans ce contexte que nous avons fait connaissance avec la première tablette de OnePlus, la OnePlus Pad. Comme avec le smartphone, c’est un appareil qui, au niveau du prix, s’inscrit très bien dans le segment intermédiaire, tout en dissimulant d’assez solides spécifications sous le capot moteur. Nous avons testé l’appareil pendant quelques semaines.

Ecran LCD à bords fins

La tablette présente un joli écran à diagonale de 11,61 pouces. Son rapport est assez unique: 7:5 , ce qui est spécifique, selon le porte-parole de OnePlus, pour offrir une bonne lecture sur un écran plus grand. La résolution de cet écran LCD est de 2.800 x 2.000 pixels, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 144Hz, que la plupart des applis n’atteignent cependant pas. Dans la pratique, il s’agit d’un bel écran aux couleurs vives.

Même s’il n’est donc pas question d’une qualité OLED, nous avons à coup sûr trouvé l’écran suffisamment valable pour visionner des films ou pour jouer par exemple. Signalons ici que les bords sont très fins, ce qui permet de disposer d’un sérieux supplément d’affichage, sans agrandir pour autant l’appareil, mais cela signifie aussi qu’il convient d’être quelque peu prudent avec les doigts, afin de ne pas effacer par mégarde une vidéo, lorsqu’on adapte sa prise à la tablette.

Pour les films, l’appareil est équipé d’un système de quatre haut-parleurs supportant Dolby Atmos. Ce son ambiant s’adapte, lorsqu’on convertit par exemple l’écran du mode paysage en mode portrait.

Niveau design, la tablette ne dégage pas du tout un look bon marché. Elle est assez grande, et son boîtier en aluminium est de finition vert métallisé du meilleur ton. Les coins arrondis font qu’elle tient bien dans la main, mais la tablette n’en reste pas moins un solide appareil caractérisé par un poids de… 549 grammes.

Un mois d’autonomie en mode d’attente

Sous le capot-moteur, on trouve le processeur Mediatek Dimensity 9000 à 8 cœurs. On découvre plus souvent des puces MediaTek dans les téléphones Android, comme chez Samsung en tant qu’alternative aux plus connues Qualcomm Snapdragon. Cela signifie que l’appareil accepte sans trop de problèmes la plupart des médias et jeux vidéo et est capable de faire tourner deux applis côte à côte. A signaler aussi la présence de 8 Go de RAM et d’une capacité de stockage interne de 128 Go, qu’il n’est actuellement pas possible d’étendre au moyen d’une carte microSD par exemple.

© OnePlus

La plupart des robustes appareils offrent aujourd’hui une bonne autonomie de leur accu, et il n’en va pas autrement du OnePlus Pad. L’appareil est équipé d’une batterie de 9.510 mAh, qui devrait suffire pour quelque 12H50’ de vidéo ou tout un mois en mode d’attente (standby), sans recharge. Pour les jeux plus intensifs, il conviendra de la recharger plus rapidement. Cette recharge se fait entre-temps avec SuperVOO (que vous connaissez peut-être de chez Oppo). Un accu vide peut être pleinement rechargé en quatre-vingt minutes via cette méthode rapide.

Pas de doigt devant la caméra

Le OnePlus Pad dispose de deux caméras. Toutes deux se trouvent bien au centre du ‘long’ côté, une décision qui devrait veiller à ce que vous puissiez effectuer des photos sans que votre doigt ne se trouve devant l’objectif.

La caméra de 8 mégapixels dans l’écran est joliment intégrée dans le rebord supérieur, ce qui constitue un endroit assez naturel pour les communications vidéo par exemple. A l’arrière, dans une légère saillie, on trouve la caméra de 13 mégapixels à objectif unique et flash LED. Non pas que ce soit très exceptionnel, mais en ce qui nous concerne, nous n’avons jamais compris pourquoi une tablette doit servir à prendre tant de photos. Et donc, cette caméra remplit bien son but.

Logiciels rudimentaires

Le Pad tourne sur Android 13.1, avec la couche Oxygen OS d’Oppo par-dessus. C’est assez rudimentaire, bien que peut-être compréhensible pour une première tablette. Le Pad peut ouvrir plusieurs applis simultanément, même si à première vue, nous n’avons pas trouvé que la méthode utilisée était ultra-intuitive. Toutes les applis Android ne sont en effet pas prévues pour ce genre de déplacement et de scission et en général, le système d’exploitation peut assumer pas mal de travail.

De plus, nous avons regretté l’absence de plusieurs fonctions qui se retrouvent aujourd’hui par défaut sur ce genre d’appareil, comme un capteur d’empreintes digitales pour le déverrouiller. A noter cependant les mots de passe et une fonction de reconnaissance faciale qui semble toutefois avoir besoin d’un espace bien éclairé.

© OnePlus

Au niveau logiciels, la Pad accuse donc provisoirement encore du retard sur ses concurrentes telles la Galaxy Tab de Samsung (pour les tablettes Android) ou la classique iPad. Toutes deux possèdent en effet quelques années d’avance en matière de convivialité. Quiconque veut utiliser cette tablette pour remplacer un ordinateur portable, restera peut-être quelque peu sur sa faim. A nos yeux, la tablette semble surtout intéressante comme appareil de médias, de jeux, de lecture ou de visionnement de films. Pour ce qui est du dessin, il manque aussi quelque peu de support. L’un des accessoires pour le Pad est le Stylo, qui s’avère particulièrement pratique à l’usage, mais qui ne s’impose pas complètement. Le Stylo semble par exemple ne recevoir un support étendu par exemple que dans l’appli de prise de notes, mais cela pourrait encore changer à l’avenir.

Prix

La OnePlus Pad arrive sur un marché où la concurrence est rude. Cet appareil est certes meilleur marché que ses principaux rivaux tels que chez Samsung et Apple dans le segment supérieur. Il sera commercialisé à un prix indicatif de 499 euros pour la tablette. Comptez un supplément de 99 euros pour le OnePlus Stylo et 149 euros pour le clavier magnétique correspondant.

Pour ce prix, vous recevrez un bon appareil aux solides spécifications, équipé d’un joli écran et d’un excellent accu. L’appareil manque cependant d’expérience d’utilisation en matière de software. On le voit surtout à son affaire comme appareil de médias, parce qu’il ne dispose pas des applis plus perfectionnées pour des travaux plus productifs.