Test: Ecouteurs Shokz OpenFit pour un monde plus ouvert

Une paire d’écouteurs ouverts vous permettant d’entendre la musique, mais aussi ce qui se passe autour de vous, telle est l’idée sous-jacente aux modèles sans fil OpenFit de Shokz. Mais avec quelle qualité? Nous les avons testés pour le savoir.

Shokz (ex-AfterShokz) est surtout connue pour ses écouteurs sans fil fonctionnant par ‘bone conduction’ (conduction osseuse). Ce système transmet le son via l’os maxillaire, ce qui signifie notamment que les oreilles de l’utilisateur ne sont pas coupées du monde extérieur. Il est surtout apprécié par les sportifs qui ne veulent manquer ni leur playlist pendant leurs séances de fitness ni le son émis par exemple par un cycliste arrivant en coup de vent.

Avec ces écouteurs OpenFit, Shokz étoffe cependant nettement sa gamme. Il s’agit certes des premiers écouteurs sans fil ‘classiques’ de la marque, mais le fabricant signale qu’il a recours ici à une nouvelle technique. Il est question en l’occurrence de conduction par air plutôt que de la conduction osseuse, selon Shokz. En pratique, ce genre d’écouteur se fixe juste au-dessus de l’oreille plutôt que dans le canal auditif. Via DirectPitch, les écouteurs acheminent ensuite le contenu audio directement dans les oreilles. L’idée est que l’utilisateur subit ainsi moins de pertes sonores. Les personnes environnantes n’entendent rien, et l’utilisateur bénéficie d’un son plus clair.

La forme

Mais comment cela fonctionne-t-il? L’aspect sportif de la marque se distingue directement à la forme des écouteurs, qui disposent d’un petit crochet en silicone mou qui se fixe derrière l’oreille. A première vue, nous avons trouvé cela quelque peu bizarre et nous nous sommes demandés si cela convenait en combinaison avec des lunettes. Mais les écouteurs nous ont vite paru assez confortables et s’en tirent incontestablement mieux que la plupart des écouteurs ‘in ear’ traditionnels. Nous avons même éprouvé des difficultés à les enlever. Ils sont en outre certifiés IP54 et résistent donc à la poussière et la bruine.

© Shokz

Avec leur poids de 8,2 grammes chacun, ils sont en outre très légers. Ils offrent une autonomie de sept heures environ, avant qu’il faille les recharger via le boîtier fourni d’origine. Cela ajoute encore quelque 21 heures d’autonomie avant de devoir brancher le tout sur le réseau électrique. Le boîtier même est lui aussi particulièrement léger et surtout très compact, compte tenu de la taille des écouteurs à crochet. Les écouteurs s’empilent façon Tetris, ce qui permet au boîtier de se ranger facilement dans la poche intérieure.

Le son

Au risque de nous répéter, les écouteurs OpenFit ne s’installent pas directement dans l’oreille, mais juste au-dessus. L’idée ici est que même si les écouteurs semi-ouverts (comme la troisième génération d’Airpods ou le Nothing Ear (Stick) par exemple) bloquent encore et toujours une partie du canal auditif, tel n’est pas le cas des écouteurs OpenFit, mais cela signifie aussi que le son éprouve plus de mal à atteindre l’intérieur de l’oreille.

En plus de la technologie DirectPitch, Shokz a aussi recours à une autre baptisée ‘OpenBass’ garantissant un son plus profond et de meilleures basses. Ces dernières, nous les avons appréciées lors de notre test. Surtout dans un espace quelque peu plus calme, le son apparaît plus net en ce compris de solides basses et des tonalités plus aiguës.

Ne vous attendez cependant pas à une sonorité grandiose. Ce système est manifestement nouveau et nécessite encore un peu de peaufinage. Le design ouvert signifie qu’on entend mieux ce qui se passe aux alentours, mais le hic, c’est que nous avons nous-mêmes remarqué que nous avions tendance à augmenter le volume dès que le son ambiant s’intensifiait. Avec un système comme celui-ci, il convient d’ajuster la musique (et tel est aussi le but) au reste: du chant des oiseaux, en passant par le bruit du trafic, jusqu’à celui des doigts de l’utilisateur tapotant sur le clavier. Les pertes sonores sont certes limitées, mais elles sont encore et toujours bien présentes. Ne pensez donc pas que vous bénéficierez d’une totale confidentialité avec ces écouteurs. Surtout dans un bureau plutôt silencieux, les collègues pourraient éventuellement quand même écouter votre musique préférée.

Commande

Les écouteurs Shokz OpenFit se commandent de préférence via le smartphone. Ils sont équipés d’un ‘bouton multifonction’, mais dans la pratique, ce dernier sert surtout à mettre la musique en pause. L’idée ici est de presser une fois pour mettre en pause et de maintenir la pression pour passer à la chanson précédente ou suivante (en fonction de l’oreille gauche ou droite). Comme souvent avec ce genre de commande, il convient de s’y habituer, car dans notre test, les écouteurs n’enregistraient généralement que la première pression. Nous n’avons que rarement trouvé un écouteur dont la mini-commande changeait de direction pour nous.

L’une de ces commandes tactiles énigmatiques à nos yeux permet par ailleurs aussi d’enregistrer les appels téléphoniques. C’est là que se situe la seule forme de réduction du bruit dans les écouteurs OpenFit. Une IA spécifique atténue le son ambiant lors des appels, afin de rendre les voix plus claires. Cette IA fonctionne correctement.

Le volume ne peut alors pas être ajusté via les écouteurs mêmes, ce qui fait qu’il faut toujours passer par le smartphone. Pour ceux qui le souhaitent, il existe aussi une appli Shokz, qui permet de paramétrer l’Equalizer et d’adapter votre profil sonore personnel, mais cette appli est optionnelle, ce que nous apprécions.

A la campagne, à la mer et au bureau

De par leur forme, les écouteurs conviennent bien tant pour un usage sportif que pour une utilisation quotidienne normale. Tout dépend évidemment de ce que vous voulez en faire. Dans la pratique, nous les considérons cependant avant tout comme des écouteurs sportifs. Pour bloquer le bruit ambiant d’un train bondé, afin vous concentrer, mieux vaut évidemment vous tourner vers un bon casque à dispositif antibruit. Ces écouteurs Shokz semblent par contre convenir parfaitement aux cyclistes, aux piétons et aux joggers qui veulent se sentir en sécurité dans leur activité extérieure, tout en appréciant leur ‘fitness playlist’ en arrière-plan.

Les écouteurs OpenFit se caractérisent par un son de qualité et par leur confort grâce à un concept manifestement bien étudié. Ils ne sont certes pas les seuls sur le marché à offrir ce type de design, mais ils constituent le meilleur choix dans une niche assez limitée. Vous les trouverez dans le commerce au prix conseillé de quelque 199 euros. Ils se déclinent en noir et en beige.