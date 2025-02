Oppo présente la série Reno13: photos pilotées par l’IA et mécanisme de séchage

C’est avec, entre autres, plus d’IA sur l’appareil photo et un mécanisme permettant de sécher l’intérieur du téléphone après une session sous-marine qu’Oppo annonce sa série milieu de gamme. Avec quatre appareils allant de 379 à 799 euros, l’entreprise souhaite couvrir l’ensemble du segment intermédiaire du marché.

Ceux qui s’attendaient à une abondance de smartphones au MWC la semaine prochaine, seront déçus. La plupart des acteurs en vue présentent en effet leurs appareils juste avant le salon télécoms. Samsung, Apple et OnePlus ont récemment déjà annoncé leur produit phare pour 2025. Oppo les rejoint à présent avec quatre variantes: les Reno13 Pro 5G et Reno13 5G, mais aussi le moins cher Reno13 F 5G et le Reno13 FS 5G.

© Pieterjan Van Leemputten

Pro

L’appareil haut de gamme de cette série est l’Oppo Reno13 Pro 5G. L’appareil est disponible en ‘plume purple’ et en ‘graphite grey’, mesure 162,73 x 76,55 millimètres, a une épaisseur de 7,55 millimètres et pèse 195 grammes. Le Reno13 5G ‘normal’, lui, est disponible en ‘plume white’ ou en ‘luminous blue’ et est légèrement plus petit (157,90 x 74,73 mm) et est un quart de millimètre plus fin (7,23 mm) pour 181 grammes.

Les deux appareils disposent d’un écran OLED 1,5K à 120 Hz. Ils tournent également sur une puce MediaTek Dimensity 8350, disposant de 8 cœurs sur un processus de 4 nanomètres à une fréquence principale de 3,35 GHz. La mémoire de travail (RAM) est de 12 Go sur les deux versions. Le Reno13 5G dispose de 256 giga-octets de capacité de stockage, et le Reno13 5G Pro de 256 ou de 512 Go.

Les deux versions sont fabriquées dans une structure en aluminium de ‘qualité aérospatiale’: toujours utile pour ceux qui planifient un… citytrip interplanétaire.



Appareil photo et batterie

La différence entre le Reno13 et le Reno13 Pro réside, entre autres, dans la batterie. Le premier dispose d’une batterie de 5.600 mAh, tandis que la variante Pro possède un accu de 5.800 mAh. Tous deux supportent la recharge rapide jusqu’à 80 W (Supervooc Flash Charge), et Oppo promet que les batteries offriront encore au moins quatre-vingts pour cent de leur capacité après cinq ans.

© Pieterjan Van Leemputten

Il y a également une légère différence dans les appareils photo des deux modèles. Ils disposent certes d’un seul appareil frontal de 50 mégapixels (F/2.0) à angle de 90 degrés. A l’arrière, on retrouve trois types d’objectif.

Pour le Pro, il s’agit d’un appareil photo principal de 50 mégapixels (F/1,8, angle de 84 degrés) complété par un téléobjectif de 50 mégapixels (F/2,8) capable de zoomer jusqu’à 3,5x, et par un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels (F/2,2, angle de 116 degrés).

Le Reno13 standard est également équipé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels (F/1,8) mais à angle de 79 degrés. L’ultra grand angle est identique, et on retrouve ici un appareil photo monochrome de 2 mégapixels (F/2,4, angle de 89 degrés) au lieu d’un téléobjectif. Autrement dit, la version Pro dispose d’un meilleur zoom optique.

Plongée et mécanisme de séchage

L’ensemble de la série Reno13 est résistant à l’eau et à la poussière (IP66, IP68 et IP69). Cela signifie qu’ils peuvent résister à des éclaboussures d’eau d’une température allant jusqu’à 80 degrés, ce qui est utile lors de (sur)cuissons. Mais aussi qu’ils peuvent rester sous l’eau jusqu’à trente minutes et jusqu’à deux mètres de profondeur. Dans une vidéo de démonstration, cela va du reste plus loin que des ‘éclaboussures’, puisque le Reno13 a été véritablement la cible d’un puissant jet d’eau.

© Pieterjan Van Leemputten

Oppo souligne que le Reno13 est adapté à la photographie sous-marine sans boîtier de protection supplémentaire. Le mode sous-marin qui fonctionne avec des boutons physiques (et désactive l’écran tactile), a pour but de faciliter grandement les choses. Oppo prévient cependant que cette résistance à l’eau peut diminuer avec le temps.

Une fonctionnalité intéressante dans cette histoire aquatique est que le Reno13 dispose d’une fonction de drainage. Après la plongée, vous pourrez lui faire reproduire un son très spécifique qui crée des vibrations internes, ce qui fait s’éjecter l’eau contenue dans certains des composants exposés. Cela peut paraître bizarre, mais Oppo affirme qu’il en résulte que votre appareil continuera de fonctionner correctement même après une utilisation répétée sous l’eau.

Logiciels et trucs d’IA

Oppo propose également une gamme de fonctionnalités logicielles nouvelles et existantes. L’entreprise offre la possibilité de partager facilement des choses entre Android et iOS d’un simple contact entre appareils (via NFC). En pratique, cela se fait via l’application O+ Connect, que les deux appareils doivent installer et configurer. Il nous faut cependant préciser ici que l’utilisateur peut évidemment et depuis belle lurette déjà transférer des photos et autres via WhatsApp ou Signal.

On retrouve ici aussi AI Eraser, la possibilité de supprimer des personnes ou des objets indésirables des photos, ou encore AI Clear Face et AI Best Face, permettant à l’appareil de combiner les meilleures parties d’une série d’images prises simultanément.

Pour les travailleurs acharnés, notons la possibilité de demander à l’IA de résumer des documents (en anglais) ou des enregistrements audio, ou d’aider à écrire des choses. Tant les améliorations photo de l’IA que les fonctionnalités documents et enregistrements sont des éléments qui étaient également présents dans la gamme Reno12 de l’année dernière, mais qui n’en demeurent pas moins des compléments utiles et représentent plus qu’un simple gadget. Nous avons par exemple récemment encore enregistré une conversation avec un Reno de la génération précédente dans un environnement bruyant, et l’appareil a pu la résumer parfaitement.

Une fonctionnalité assez nouvelle a pour nom AI Unblur, qui utilise l’IA pour améliorer la netteté des photos floues de votre chat par exemple (ou de tout autre animal de compagnie). AI Clarity Enhancer effectue quelque chose de similaire avec les piètres photos de paysages. Quant à AI Reflection Remover, il s’agit d’un outil permettant de supprimer les reflets des photos prises derrière une vitre.

Reno13 F & FS: un peu en retrait, mais beaucoup plus abordables

Si vous avez noté la série Oppo13 sur votre liste d’achats, mais que vous souhaitez dépenser moins, il y a les Reno13F et FS qui, malgré quelques concessions, sont très comparables à leurs grands frères.

Les deux appareils mesurent 162,2 x 15,05 mm, ont une épaisseur de 7,76 mm et pèsent 192 grammes. Ils offrent la même résistance à l’eau et à la poussière, ainsi qu’une batterie de 5.800 mAh, mais avec une recharge rapide à 45 W seulement. Même si c’est là encore et toujours deux fois plus rapide que l’iPhone 16e lancé cette semaine.



© Pieterjan Van Leemputten

La grande différence réside dans le processeur et les appareils photo. Sous le capot, pas de processeur Mediatek, mais un Qualcomm Snapdragon 6 à 8 cœurs, complété par un GPU Adreno710 cadencé à 676 MHz.

Ici Oppo opte pour un appareil à selfies de 32 mégapixels (F/2,4 et 82 degrés). A l’arrière, l’appareil photo principal est un objectif de 50 mégapixels (F/1,8 et 78 degrés), complété par un ultra grand angle de 8 mégapixels (F/2,2 et 112 degrés) et un appareil photo macro de 2 mégapixels (F/2,4 et 89 degrés).

Le Reno13 F 5G dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage. Le Reno13 FS 5G offre pour sa part 12 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage.

Combien tout cela coûte-t-il?

Cette série Reno se situe dans le milieu de la gamme d’Oppo, mais les quatre modèles sont très éloignés en termes de prix. Pour le Reno13 F 5G le moins cher, vous paierez 379 euros. La variante FS avec plus de RAM et d’espace de stockage coûtera 429 euros. Ces deux modèles seront disponibles à partir du 7 mars.

Le Reno13 5G coûte 549 euros, alors que le Reno13 Pro 5G à 12 giga-octets de RAM et 256 Go d’espace de stockage revient à 799 euros. Tous deux sont disponibles immédiatement.