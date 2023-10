OnePlus introduit son premier smartphone pliable

Avec l’Open, OnePlus dispose à présent aussi d’un modèle pliable dans sa gamme. Ouvert, l’appareil présente un écran de type pseudo-tablette d’une diagonale de 7,82 pouces sur lequel – grâce à une jolie prouesse d’ingénierie – à peine un pli est visible. Une fois replié, ce smartphone est en outre peu épais, tout le contraire de ce que devra être votre portefeuille, si vous souhaitez l’acquérir.

OnePlus n’a certes pas été la première entreprise à sortir un smartphone pliable, mais l’Open est à coup sûr l’un des modèles les mieux conçus que nous ayons eu (brièvement) entre les mains. Ce qui frappe d’emblée, c’est son poids extrêmement modeste pour un tel appareil: 239 grammes. En guise de comparaison, un OnePlus 10T 5G ‘classique’ pèse 203 grammes, et avec l’étui, la différence se réduit à rien, comme nous l’avons observé en déposant les deux téléphones sur une balance.

Collaboration avec Hasselblad

L’appareil n’est guère encombrant: replié, le OnePlus Open présente une épaisseur de 11,7 mm, et ouvert, il ne fait plus que 5,8 mm. Il y a cependant un grand ‘mais’ avec la présence d’un îlot d’appareils photo fortement bombé, qui n’est pas inclus dans les dimensions générales. Si on l’ajoute, l’appareil fait quelque 16 mm en son point le plus épais. Quoi qu’il en soit, dans le capot fourni d’origine, les appareils photo sont déjà quelque peu moins encombrants, et ce ‘supplément de bagages’ de l’Open n’est pas dérangeant.

A gauche un OnePlus 10T 5G avec sa housse et à droite l’Open (sans son capot protecteur). Leurs poids ne diffèrent guère. (MvdV)

Le grand îlot d’appareils photo a du reste bien une raison d’être, car OnePlus n’a à tout le moins pas lésiné sur l’optique. Les objectifs ont été développés en collaboration avec Hasselblad, le fabricant d’appareils photo reflex légendaires, souvent très coûteux, tels que les 500C et 1600F.

Ce pliable ne manque pas non plus de mégapixels. L’appareil photo principal lance pas moins de 48MP dans la… bagarre, en combinaison avec une ouverture f/1.7 et avec OIS, à savoir un stabilisateur d’image optique. De plus, on y trouve un téléobjectif de 64MP à ouverture f/2.6 et avec OIS, ainsi qu’un puissant zoom optique 3x (plus un zoom 6x performant dans le capteur). Les amateurs de prises de vue grand écran disposeront d’un appareil photo ultra-large de 48MP (114° et f/2.2), et les fans de selfies pourront compter sur pas moins de deux appareils pour les autoportraits: l’un en mode fermé (32MP) et l’autre une fois l’appareil ouvert (20MP).

Vous ne manquerez pas de surface d’écran

Ce qui accroche peut-être le plus le regard, c’est l’écran de 7,82 pouces une fois déplié, alors qu’en façade, vous disposerez aussi d’un écran spacieux de 6,31 pouces. Pour les actions au quotidien, vous ne devrez donc même pas ouvrir l’Open, y compris pour un programme Netflix, un diaporama photos ou un article de fond intéressant. Il s’agit quand même là d’un sérieux atout de ce concept: vous aurez à votre disposition non seulement un smartphone, mais aussi à tout moment une tablette compacte en poche!

Comme susmentionné, le prix n’est pas piqué des vers: l’appareil est disponible depuis hier, le 19 octobre, pour 1.799 euros. C’est beaucoup d’argent certes, mais c’est quand même 100 euros de moins que le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 5 que nous avons récemment mis au banc d’essai. Sur le marché belge, une seule version est commercialisée, à savoir le modèle en ‘Emerald Dusk’ avec 512 Go d’espace de stockage et 16 Go de RAM.

Dans le cadre d’un prochain test plus étoffé, nous vous ferons savoir si le OnePlus Open a été bien accueilli à plus long terme et quand le grand écran pliable prend tout son sens.