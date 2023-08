Les ventes de tablettes s’effondrent

Au deuxième trimestre de cette année, les ventes de tablettes ont régressé de quasiment trente pour cent par rapport à la même période de 2022, selon le cabinet d’études de marché International Data Corporation (IDC).

Après une brève hausse durant les années corona, les ventes mondiales de tablettes ont en 2022 enregistré une diminution de 3,3 pour cent, selon IDC plus tôt cette année. Mais à présent, cela s’apparente à un véritable effondrement: durant le deuxième trimestre de cette année, les ventes ont régressé en effet de pas moins de 29,9 pour cent à 28,3 millions de tablettes vendues dans le monde.

Coupables économiques

Les coupables de ce recul sont essentiellement de nature économique: une faible confiance de la part des consommateurs et un pouvoir d’achat moindre pour les utilisateurs finaux. Les surstocks croissants chez les vendeurs, qui proposent des modèles plus anciens à des prix réduits, n’aident pas non plus à changer la donne. En outre, il existe encore et toujours la tendance, selon laquelle les utilisateurs de tablettes changent nettement moins vite d’appareil que dans le cas d’un smartphone ou d’un ordinateur portable.

Les acteurs en vue gagnent du terrain

Le numéro un du marché des tablettes reste Apple: avec 10,5 millions de tablettes vendues au deuxième trimestre, le producteur de l’iPad détient une part de marché de 37 pour cent. Mais en raison d’un recul de 16,8 pour cent de ses ventes, le leader du marché a néanmoins connu des problèmes. La part de marché d’Apple a cependant encore crû, puisqu’elle était de 31 pour cent au deuxième trimestre de 2022. Celle du deuxième classé, Samsung, a elle aussi progressé de quelques pour cent pour atteindre un cinquième du marché. Samsung, la principale marque pour les tablettes Android, a également enregistré une réduction de ses ventes de 18,3 pour cent à 5,8 millions d’unités.

Ce sont surtout les acteurs plus petits, tels Lenovo et Huawei, qui ont encaissé les coups les plus rudes sur ce marché, puisqu’ils ont non seulement vu leurs ventes se réduire fortement, mais ils ont aussi dû céder des parts de marché aux acteurs en vue.

Xiaomi, l’exception

La seule exception est la firme chinoise Xiaomi, qui a enregistré une hausse importante de 41 pour cent de ses ventes des tablettes Xiaomi Pad et Redmi Pad bon marché. Xiaomi ne possède cependant qu’une part de marché de 3,6 pour cent avec un million d’appareils vendus dans le monde au cours du trimestre écoulé.

Les ventes de Chromebook ont également régressé, mais de manière limitée avec moins 1,8 pour cent pour un total de 5,8 millions d’appareils écoulés.