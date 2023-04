Les propriétaires de Fitbit pourront utiliser leur compte Google cet été

Les utilisateurs de wearables Fitbit pourront d’ici quelques mois se connecter à la plate-forme du service avec leur compte Google. il s’agit là d’une nouvelle étape dans l’intégration des deux services.

En 2021, la firme de wearables sportifs Fitbit avait été rachetée par le géant technologique Google. L’intégration des deux entreprises prend entre-temps de l’ampleur. A partir de cet été, les utilisateurs de Fitbit pourront par exemple choisir de se connecter soit avec leur compte Fitbit, soit avec leur compte Google. Toute personne n’ayant pas encore de compte Fitbit, n’aura par ailleurs pas le choix: elle ne pourra qu’utiliser un compte Google.

L’objectif est de transférer à terme tous les comptes vers Google, ce qui, selon l’entreprise, sera plus pratique, parce qu’il faudra alors retenir moins de mots de passe. L’intégration des deux services se heurte toutefois à la grogne des utilisateurs. Des fonctions existantes, telles les défis et les groupes d’entraînement, seront supprimées sans être remplacées. Les serveurs poseront également plus souvent problème.

Selon Google, le transfert des comptes n’aura aucun impact sur les données de santé que votre Fitbit aura déjà collectées à votre sujet. L’entreprise promet en outre que ces données seront conservées à part des données que Google tient à jour pour ses Google Ads. Ce dernier point était une condition pour l’approbation du rachat par les régulateurs européens.