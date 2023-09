Les nouveautés les plus singulières du salon technologique IFA en un coup d’œil 

Des téléviseurs portables aux haut-parleurs à panneaux solaires et bien plus encore. Le week-end dernier, de nombreux géants de la technologie ont présenté à Berlin leurs derniers gadgets avec lesquels ils espèrent conquérir le marché technologique.

Samsung Freestyle 2

La firme sud-coréenne Samsung a présenté à Berlin le successeur de son premier projecteur portable, le Freestyle, qui peut également servir d’enceinte stéréo à 360°. Le projecteur mobile, qui ne prend vraiment pas beaucoup de place, permet des projections murales d’un diamètre allant jusqu’à 100 pouces. Cet écran peut être projeté au mur ou au plafond, puisque le projecteur est inclinable à 180° en hauteur.

Nouveauté de la deuxième génération de projecteurs: vous pouvez désormais combiner deux appareils. C’est ainsi que Samsung offre aux utilisateurs la possibilité d’élargir leur écran jusqu’à un maximum de 160 pouces. En plus de combiner deux projecteurs, le fabricant introduit également quelques fonctionnalités supplémentaires de la Smart TV aux modèles Freestyle. Désormais, les utilisateurs ont un accès direct au Samsung Gaming Hub, également inclus gratuitement, via le projecteur.

Date de sortie: 31 août 2023. Prix indicatif: 999 euros

© Samsung

Lenovo Légion Go

À première vue, le tout nouvel outil de jeu de Lenovo ressemble beaucoup à la célèbre Nintendo Switch. Ce concept d’ordinateur de poche est désormais disponible pour la première fois sur un appareil de jeu piloté par Microsoft, selon Lenovo. La console tourne sur Microsoft 11 et sera probablement commercialisée ultérieurement avec une puce Z1 Extreme plus puissante (actuellement, il s’agit encore d’une AMD Ryzen Z1), même si son prix sera alors probablement plus élevé. Entre les contrôleurs, Lenovo propose un écran tactile de haute qualité (1.600p) entièrement amovible et pouvant également être utilisé comme tablette autonome.

Ce n’est pas l’écran – ou plutôt la tablette –, mais surtout les contrôleurs qui permettent à Lenovo de se distinguer avec sa dernière gamme Legion Go. Ces contrôleurs peuvent être fixés à l’écran, détachés de ce dernier et même utilisés comme une souris d’ordinateur classique. Les manettes ont un look très reconnaissable pour les utilisateurs Xbox, avec des joysticks des deux côtés et les touches ABXY classiques. Cela rend la console très accessible.

Lenovo va même plus loin encore en rencontrant aussi les désirs du joueur exigeant. L’entreprise équipe sa manette de joysticks à effet Hall, tout comme la dernière manette PS5 de Sony ou la manette Xbox Elite. Voilà qui devrait éviter les actions indésirées des joysticks, ce que l’on appelle le stick drift dans la terminologie technique,.

Date de sortie attendue: novembre 2023. Prix indicatif: 799 euros

© Lenovo

Haut-parleur Urbanista Malibu

La plupart d’entre nous disposent probablement de plusieurs haut-parleurs à la maison. Pourtant, seul celui que nous choisirons après bien des hésitations aura une batterie… vide. L’entreprise suédoise Urbanista veut changer cela en lançant pour la première fois une enceinte auto-rechargeable: la Malibu étanche dans la gamme Powered by light .

Le système de cellules solaires Powerfoyle, utilisé par Urbanista, consiste en une couche de plastique imprimée et flexible qui capte la lumière et la convertit en électricité. Ce ‘panneau solaire’ fonctionne naturellement à l’extérieur où il peut absorber la lumière directe du soleil, mais il peut également se recharger à l’intérieur, malgré la plus faible incidence lumineuse. Avec une telle couche technologique de cellules solaires au-dessus du haut-parleur, vous n’aurez pratiquement jamais besoin de le recharger avec le câble d’alimentation fourni. Et enfin, ne vous inquiétez pas: le soir, le gadget dispose d’une batterie de réserve qui devrait tenir une nuit complète.

Date de sortie attendue: fin septembre 2023. Prix indicatif: 169 euros

© Urbanista

LG StanbyME Go TV

Peut-être l’élément technologique le plus bizarre de ce salon IFA: un téléviseur tactile portable de LG. Un écran de télévision LCD de 1.080p et d’une diagonale de 27 pouces environ se dissimule dans une valise robuste (voir la photo en haut de cet article). Idéal pour le joueur impatient qui veut profiter au maximum de chaque moment libre, mais aussi pour les téléspectateurs convulsifs (‘binge watchers’) qui ne veulent pas manquer leur série préférée en voyage, ou encore pour les parents qui souhaitent calmer les enfants sur la banquette arrière de la voiture lors d’un long trajet.

Le téléviseur mobile dispose de connecteurs USB (1) et HDMI (1), de sorte qu’il supporte divers équipements tels que des PlayStation ou simplement des disques durs externes. LG propose un écran offrant trois heures d’autonomie de jeu (alimenté par la batterie intégrée) et qui s’avère très flexible: le modèle suitcasepeut être placé aussi bien horizontalement que verticalement grâce au bras intégré. Quiconque souhaitera emmener la nouvelle TV StandbyME GO en voyage devra toutefois faire face à un inconvénient de poids, puisque la valise fait environ 12,7 kilos.

Date de sortie: l’écran LG est attendu mi-octobre aux Etats-Unis. Quant à l’Europe, elle devra patienter plus longtemps encore le téléviseur suitcase.

Prix indicatif: 999,99 dollars (le prix pour l’Europe n’est provisoirement pas encore connu)