Le nouvel Apple iPad Air tournera sur la puce M3

Apple a annoncé un nouvel iPad Air. L’appareil sera disponible en deux tailles (11 et 13 pouces) et tournera sur une nouvelle puce M3.

La puce M3 est certes entre-temps déjà présente dans plusieurs appareils Apple, dont les Macbooks et les iMac, mais jusqu’à présent, elle n’était pas présente dans un iPad Air. Il s’agit d’un CPU à huit cœurs et d’un GPU à neuf cœurs. Voilà qui devrait rendre le nouvel iPad Air deux fois plus rapide que l’iPad Air intégrant l’ancienne puce M1. Selon Apple, le Neural Engine du nouvel appareil fonctionnera également jusqu’à 60 pour cent plus rapidement lors du traitement des charges de travail basées sur l’IA, ce qui sera utile maintenant que l’iPad Air est également doté de l’intelligence artificielle d’Apple.

Pour le reste, on ne trouvera pas ici de mises à niveau matérielles majeures. L’iPad Air sera disponible en seize versions différentes, selon la taille (11 pouces ou 13 pouces), les options réseau (Wi-Fi ou mobile) et l’espace de stockage (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To). Les modèles de 11 pouces seront proposés à des prix allant de 719 euros (128 Go de stockage et Wi-Fi uniquement) à 1.519 euros (1 To avec Wi-Fi et capacités de réseau mobile). Pour la version de 13 pouces, vous débourserez entre 969 euros (Wi-Fi, 128 Go) et 1.769 euros (Wi-Fi et mobile, 1 To).

Magic Keyboard et iPad

En plus d’un nouvel iPad Air, Apple a également annoncé un Magic Keyboard rénové. Ce clavier est conçu pour fonctionner avec l’iPad Air. Vous le cliquerez magnétiquement sur l’iPad. La nouvelle version disposera d’un pavé tactile plus grand et comprendra quatorze touches de fonction pour des paramètres tels que la luminosité de l’écran ou le volume. Le clavier vous coûtera 329 euros pour la version 11 pouces ou 349 euros pour l’appareil que vous cliquerez sur un iPad Air 13 pouces.

A noter également une version actualisée du modèle de base de l’iPad. Cet appareil sera équipé d’une puce A16 qui, selon Apple, sera environ 30 pour cent plus rapide que celle qui l’a précédée. Il disposera également de plus d’espace de stockage, à savoir 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Les prix de l’iPad démarreront à 409 euros.