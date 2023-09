Le casque à purification d’air de Dyson n’était pas un poisson d’avril et est bien commercialisé désormais

Lorsque Dyson a dévoilé son produit le 30 mars 2022, nous étions convaincus qu’il devait s’agir d’un poisson d’avril avant l’heure: un casque avec une embouchure buccale à la Dark Vador pour purifier l’air ambiant! Mais à partir d’aujourd’hui, le Zone est réellement disponible et en deux modèles différents.

La marque Dyson est depuis longtemps synonyme d’aspirateurs, de ventilateurs et de purificateurs d’air bien conçus et quelque peu coûteux. Un casque – sorti de nulle part – de ce fabricant, aurait déjà très impressionnant, mais un modèle équipé d’une embouchure buccale pour purifier l’air ambiant, alors là, ce serait carrément tout aussi absurde qu’incroyable. Mais le fondateur de l’entreprise, James Dyson, a bien trompé à peu près tout son monde, précisément parce que le Zone apparut comme une plaisanterie au début.

Suppression du dioxyde d’azote et du bruit de fond

Ce qui ne change rien au fait que le gadget – et vous aussi lorsque vous le portez – a un aspect quelque peu comique. Du moins en combinaison avec l’embouchure buccale susmentionnée qui, avec les oreillettes, se charge de purifier l’air. Celle-ci est détachable et n’affecte pas le fonctionnement ou la qualité sonore du casque même. En plus d’un filtre à charbon qui élimine 99 pour cent des particules ultrafines de la pollution urbaine (comme le dioxyde d’azote), le casque dispose également d’un système perfectionné de suppression du bruit: huit microphones neutralisent en permanence les bruits de fond gênants, par exemple de la circulation en rue.

Les autres caractéristiques du Dyson Zone sont notamment la batterie rechargeable d’une autonomie de cinquante heures, les appels mains libres avec réduction du bruit, et une appli qui affiche la qualité de l’air ambiant. L’appareil est livré avec un câble de recharge USB-C et un étui de rangement. Il se décline en deux versions: le Zone ‘standard’ est équipé d’un filtre électrostatique et coûte 699 euros, alors que le Zone Absolute+ abrite un deuxième filtre électrostatique, s’accompagne d’un kit d’adaptation pour l’avion et est vendu au prix indicatif de 749 euros.