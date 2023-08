L’Apple Watch s’adaptera-t-elle bientôt à votre tenue?

Apple a obtenu un brevet pour un capteur de couleurs à intégrer à l’Apple Watch. Dans le futur, ce capteur pourrait adapter automatiquement le mini-écran de votre montre intelligente à votre tenue.

La montre intelligente vous permet bien entendu de connaître l’heure qu’il est et le nombre de messages à ignorer, mais elle est en grande partie aussi un article de mode. Voilà qui explique non seulement pourquoi les bracelets de l’Apple Watch sont disponibles en différentes couleurs et matières, mais aussi pourquoi il existe autant de designs et de couleurs pour le mini-écran.

Si vous êtes du genre à adapter le cadran de votre montre à votre ‘look’ du jour, cela pourrait bientôt se faire d’une manière plus automatique. Un nouveau brevet décerné à Apple et repéré par Apple Insider décrit en effet un processus, selon lequel la montre intelligente sera bientôt équipée d’un capteur vous permettant de détecter la couleur d’objets externes. Cette couleur pourra ensuite être assortie au niveau de l’écran. L’idée semble être d’orienter votre montre intelligente vers votre chemise ou votre nouveau bracelet, après quoi l’écran convertira automatiquement son design en des teintes assorties.