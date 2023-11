La Xbox n’est plus compatible avec toutes les manettes tierces

Il semble que Microsoft ait adapté ses règles concernant les accessoires pour la console Xbox. Des utilisateurs signalent en effet que les manettes et autres accessoires sans licence officielle sont désormais bloqués.

Jusqu’à présent, il était assez simple de connecter n’importe quel accessoire USB à une console Xbox, mais en raison d’une nouvelle mise à jour du système Xbox, cela semble terminé. Les utilisateurs qui tentent d’utiliser un accessoire sans licence, sont informés que cette manette, ce clavier ou, enfin, ce dispositif de… triche, sera bloqué dans les deux semaines qui suivent.

Tiers

Pour être clair, il s’agit de ‘périphériques’ qui ne sont pas fabriqués par Microsoft elle-même ou par l’un de ses partenaires. Le matériel tel que les souris, les claviers et les manettes multicolores provenant de sociétés partenaires agréées (pensez à Razer ou Logitech) devrait cependant toujours fonctionner.

Microsoft n’explique pas à la presse américaine qu’il s’agit d’une nouvelle règle, mais tel semble pourtant être le cas. Les adaptations semblent concerner principalement les joueurs qui, par exemple, utilisent des adaptateurs pour utiliser leur manette PlayStation sur la Xbox, ou les passionnés de jeux de course qui souhaitent utiliser leur système ‘volant et pédalier’ souvent coûteux sur différentes consoles. Les manettes plus économiques de tiers sans licence pourraient donc bientôt devenir inutilisables.