La WWDC d’Apple consacrée aux lunettes VR

Pour les adeptes d’Apple, la longue attente semble enfin terminée, puisque ce lundi, le géant technologique lancera très probablement un important nouveau produit, après des années et des années.

Selon le moulin à rumeurs, Apple lancerait lors de sa conférence annuelle des développeurs WWDC ses propres lunettes de réalité virtuelle (VR), un instrument sur lequel le fabricant américain de l’iPhone ne s’était jusqu’à présent pas hasardé. Ces lunettes seraient le nouveau produit le plus important d’Apple depuis l’Apple Watch sortie en 2014.

Avec les lunettes VR, qui devraient s’appeler Reality Pro, Apple entend, selon les rumeurs, combiner réalités virtuelle et augmentée (AR). Cela consiste à ajouter au monde réel des choses virtuelles telles que des flèches suspendues dans l’air pour un planificateur routier. Contrairement à d’autres lunettes VR, aucun contrôleur ne serait nécessaire, puisque des gestes manuels suffiraient. On s’attend aussi à ce que les lunettes soient plus pratiques du fait qu’elles utilisent un accu externe.

Meta Platforms, la société-mère de Facebook, avait jeudi déjà quelque peu pris de vitesse sa concurrente Apple en annonçant les lunettes VR Meta Quest 3, capables d’emmener le monde réel entourant l’utilisateur dans l’expérience offerte. Cet appareil ne sortira pas avant l’automne sur le marché.

App Store

Mais Apple tire parti de l’important congrès WWDC, qui se déroule cette année en grande partie encore en ligne au départ de Cupertino (Californie), pour annoncer d’autres gadgets encore. C’est ainsi que des experts s’attendent à plusieurs nouveaux ordinateurs portables MacBook, dont le nouvel Air de 15 pouces se distinguerait le plus. Pendant longtemps, un écran de 13 pouces fut la norme dans la gamme Air relativement abordable.

Les experts tablent en outre sur l’introduction du système d’exploitation iOS 17. Ils s’attendent également à ce qu’Apple annonce comment elle autorisera sur ses appareil des applis ne figurant pas dans son App Store, comme l’Union européenne le souhaite.