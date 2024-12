IDC observe une croissance de 6,1 pour cent du marché des wearables en 2024

L’analyste de marché IDC a calculé que 6,1 pour cent de wearables en plus ont été vendus cette année en comparaison avec 2023. Au total, cela représente quelque 538 millions d’appareils portablesd expédiés vers les points de vente.

Selon le Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker d’IDC, la croissance ralentira quelque peu en 2025, pour s’établir à 3,9 pour cent. Les chercheurs l’attribuent principalement au fait que les principaux débouchés arrivent à saturation. Le terme wearables inclut presque tous les gadgets électroniques portables, allant des traceurs d’activité et des montres intelligentes jusqu’aux écouteurs en passant par les lunettes et bagues intelligentes.

Pandémie

Bien que davantage de wearables aient été vendus, la demande de montres intelligentes a quant à elle diminué de 4,5 pour cent cette année. Selon IDC, cela est principalement dû aux difficultés rencontrées sur les principaux marchés de vente tels que les Etats-Unis et l’Inde. C’est ainsi qu’il existe une offre excédentaire en Inde, notamment d’appareils à bas prix. Cela se traduit par une augmentation des stocks et une guerre des prix. Le marché américain souffre également de saturation, car de nombreux utilisateurs sont encore très satisfaits des montres intelligentes qu’ils ont achetées pendant la pandémie. Néanmoins, IDC s’attend à ce que 1,7 pour cent de montres intelligentes supplémentaires soient vendues en 2025.

Pour ce qui est des hearables (appareils auditifs) comme les écouteurs sans fil, ils ont connu une meilleure année. Cette catégorie a en effet progressé de 10,3 pour cent, en partie à cause de l’émergence de nouveaux modèles (tels que le concept ‘open ear’) et de la baisse des prix. Des types de gadgets relativement nouveaux, tels que les bagues et les lunettes intelligentes, deviennent également de plus en plus attrayants.

En collaboration avec Dutch IT Channel.