Google ne va plus supporter les écrans intelligents d’acteurs tiers

Les écrans intelligents avec Google Assistant sont apparemment la toute nouvelle victime de la rage d’élagage de Google. C’en est donc fini du support d’écrans de tiers.

Ce fut le blog technologique 9to5Google qui fut le premier à le remarquer: Google n’offre plus de support aux soi-disant Smart Displays. Lenovo, JBL et LG notamment ont sorti ces dernières années des écrans intelligents susceptibles d’être pilotés par Google Assistant, l’assistant vocal du géant technologique. Dans la pratique, la fin du support condamne par conséquent ce type d’appareils.

L’idée sous-jacente à l’écran intelligent était d’y intégrer un assistant vocal, comme Google le fait elle-même dans le Nest. Cela permet à l’utilisateur non seulement de consulter des minuteries et des bulletins météo, mais aussi de mener des entretiens vidéo et de reproduire des vidéos ou des diaporamas. La technologie Smart Display de Google fournissait une simple interface utilisateur pour l’écran tactile d’un tel appareil.

La gamme de produits fut lancée en 2017 et se composait de quelques appareils seulement, dont le Lenovo Smart Display, et était destinée à fournir une réponse aux produits similaires d’Amazon (Echo Show) et au Portal n’existant entre-temps déjà plus de Facebook/Meta. Un an après que les premiers fabricants tiers sortent eux aussi des appareils du genre, Google lança un écran intelligent (Nest Hub) avec un autre système d’exploitation que celui imposé aux acteurs tiers, et à un prix nettement plus abordable. Ces acteurs tiers ne bénéficieront désormais plus non plus du support. Les appareils continueront certes de fonctionner quelque temps encore, mais ne seront plus actualisés.