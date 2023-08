Escents vous permettra bientôt de sentir l’arôme du café en RV

Les innovations en matériel de réalité virtuelle (RV) ne sont pas encore épuisées, comme le prouve l’entreprise britannique Scentient. Avec son appareil Escents, la jeune pousse entend en effet introduire un nouveau sens humain dans les mondes virtuels: l’odorat!

L’odorat a toujours été un sens mal desservi dans les mondes où l’homme veut s’échapper. Souvenez-vous par exemple de Smell-o-vision, un système qui, à la fin des années 50, voulait insuffler des odeurs dans les salles de cinéma américaines (et qui fut abandonné après une expérience seulement, à savoir le film Scent of Mystery). Or voici qu’à présent, il existe une sorte de pendant de ce système pour les applications de réalité virtuelle.

La start-up britannique Scentient travaille sur un produit qu’elle a baptisé Escents, un appareil en forme de fer à cheval que l’utilisateur RV peut porter autour du cou et qui insuffle des odeurs pertinentes dans le cadre d’expériences virtuelles dans l’environnement immédiat de son nez. L’appareil fonctionne avec quatre valves, sous lesquelles des cartouches de parfum peuvent être insérées. Via une connexion sans fil avec le casque, ces cartouches de parfum peuvent être activées en aboutissant dans un endroit déterminé du monde virtuel ou en y effectuant une manipulation spécifique.

Premier secours

Un premier prototype d’Escents avait été mis au point en 2022, mais à présent, l’entreprise souhaite lancer l’appareil en exclusivité sur le marché. La première application pour laquelle Scentient entend le commercialiser, est la formation des intervenants de secours tels que les urgentistes et les pompiers. Ceux-ci pourront donc ainsi être formés de manière plus rapide et plus efficiente, afin de détecter des dangers avec leur nez. C’est là la proposition bien connue avec laquelle les toutes premières lunettes de réalité virtuelle ont trouvé leur première masse critique: simuler des situations qui sont trop dangereuses ou trop coûteuses pour être reproduites à grande échelle dans la réalité physique.

Odeur = émotion

Une version à la consommation est également envisagée, mais elle se trouve un peu plus loin sur la feuille de route, indique la startup britannique à Wired. Mais Scentient y voit également des applications très claires. Dans le lien entre l’odeur et les souvenirs, par exemple. Le cortex olfactif de notre cerveau est un voisin direct de l’amygdale, le noyau neuronal qui contrôle nos réponses émotionnelles et hormonales les plus élémentaires. En le stimulant correctement, l’entreprise pense que l’uncanny valley – l’écart encore béant entre ce que nous considérons comme ‘réel’ et ce que nous voyons dans le monde virtuel – peut être nettement comblé.

‘Si vous examinez les hubs d’expérience RV, où un groupe d’amis va participer à un jeu de tir de zombies, par exemple, c’est un marché beaucoup plus attractif pour nous’, déclare le co-fondateur Ivan Novikov à Wired. ‘Il y a même eu des recherches à ce sujet, où des gens ont ajouté un parfum à une version RV d’un jeu d’horreur de groupe et ont découvert que les niveaux de stress et l’immersion étaient dans ce cas beaucoup plus élevés.’