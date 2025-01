CES 2025: Samsung équipe ses téléviseurs de Vision AI

Cette année, Samsung rendra ses téléviseurs intelligents encore plus… intelligents. Au salon technologique CES de Las Vegas, la firme sud-coréenne présente en effet les premiers écrans dotés de la technologie Vision AI, qui ajoute une dose d’intelligence artificielle à l’expérience visuelle.

Vision AI est le nom collectif désignant de nombreux gadgets pilotés par l’intelligence artificielle. Primo, Samsung utilise l’IA pour améliorer la qualité de l’image et du son. Cela se fait en analysant le contenu à l’écran et les facteurs environnementaux en temps réel, après quoi l’image et le son sont optimisés de manière dynamique. Certains modèles sont en outre équipés de 8K AI Upscaling Pro, où l’IA peut améliorer ‘intelligemment’ les programmes dans des résolutions ‘inférieures’ jusqu’à une qualité 8K.

Tout est sous-titré

Mais ce sont surtout les véritables gadgets d’IA qui se démarquent. Tel est le cas de Live Translate, par exemple, où un modèle d’IA traduit et sous-titre directement les programmes télévisés et ce, dans n’importe quelle langue. Ou comment vous pourrez bientôt regarder sans problème des chaînes comme ZDF ou NOS, même si votre allemand ou votre néerlandais n’est pas très bon.

De son côté, Click to Search fournit immédiatement des informations sur ce qui s’affiche à l’écran. Pensez au nom d’un acteur, à des détails sur un produit spécifique ou au lieu de tournage du film que vous regardez. Les services de streaming tels qu’Amazon Prime et Apple TV+ proposent également certaines de ces options, mais sur les nouveaux téléviseurs Samsung, cela fonctionne en principe avec n’importe quel contenu. Pour certaines fonctionnalités d’IA, les écrans se basent sur la technologie Copilot de Microsoft.

Hub central

Tout comme Apple et Google, Samsung souhaite également être présent chez vous avec un hub central. Les écrans Vision AI semblent très bien remplir ce rôle. C’est ainsi qu’ils supportent au mieux l’écosystème SmartThings de Samsung, pour piloter et gérer l’ensemble de votre maison intelligente via le téléviseur. La fonctionnalité Home Insights fournit même des mises à jour en temps réel sur votre environnement domestique, telles que des alertes de sécurité et d’autres notifications.

Il convient également de mentionner Pet and Family Care, une fonctionnalité des téléviseurs Vision AI qui surveille le comportement des animaux de compagnie et des membres de la famille. Supposons que si votre enfant s’endort en regardant la télévision, par exemple, l’appareil diminuera alors automatiquement l’éclairage de la pièce et ajustera d’autres paramètres pour augmenter le confort.