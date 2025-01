CES 2025: ce miroir mesure votre… santé

Au CES, le grand salon technologique de Las Vegas, Withings présente un nouveau miroir ‘intelligent’. Cet Omnia Health Screening Mirror, comme il s’appelle, est destiné à passer en revue votre santé.

On connaît Withings pour ses traceurs de fitness et ses balances intelligents. L’entreprise agrandit à présent un peu sa gamme avec l’Omnia Health Screening Mirror. Avec ce miroir, vous pourrez faire chaque jour un ‘bilan de santé’ complet. L’écran affiche diverses fonctions vitales telles que votre rythme cardiaque, votre tension artérielle et toute irrégularité de votre fréquence cardiaque. L’appareil est livré avec un support qui vous donne également votre poids et suit les évolutions de celui-ci, de votre masse d’eau, de vos muscles par rapport à votre quantité de graisse, etc. En combinaison avec d’autres appareils Withings, vous pourrez également afficher sur le miroir des statistiques sur la qualité de votre sommeil et bien plus encore.

Nous ne savons pas à quel point nous avons besoin que quelqu’un nous dise à nouveau que nous devrions suivre un régime, faire plus d’exercice ou nous coucher plus tôt, mais Withings fournit déjà un assistant d’IA qui vous donne des commentaires. Ce bot devrait également être capable d’aider à vous motiver.

L’appareil n’en est toutefois encore qu’à ses débuts. Cela signifie qu’il ne sortira peut-être jamais. Withings distingue cependant déjà des options dans le futur pour la télésanté, où vous pourrez envoyer vos données à un médecin ou à un coach via le miroir.