CES 2025: ce chaton robotisé refroidit vos boissons chaudes

Le Consumer Electronics Show (CES), l’un des plus grands salons technologiques au monde, se déroule actuellement à Las Vegas. Traditionnellement, on y trouve aussi de nombreux gadgets sympas, dont ce petit chat-robot de la firme japonaise Yukai Engineering.

Yukai Engineering semble se spécialiser principalement dans divers robots mignons, généralement à des fins thérapeutiques. Or ce chaton robotisé a, lui, une autre finalité: vous l’accrochez à votre mug, et il souffle sur votre café, thé ou chocolat chaud.

Le gadget s’appelle Nekojita FuFu (‘neko’ est le mot japonais pour chat, et ‘fufu’ une onomatopée pour souffler). Le petit robot contient un mini ventilateur et un algorithme spécial qui fait que le chaton souffle à différentes intensités et intervalles, imitant ainsi une personne. Il existe huit modes de fonctionnement: du souffle puissant jusqu’à une sorte de ‘stop and go’ pour voir si les aliments sont suffisamment refroidis.

Ce mini-appareil est le résultat d’un ‘Make-a-Thon’ interne et devrait être commercialisé plus tard cette année à quelque 25 dollars.