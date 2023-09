Amazon intègre l’IA générative dans Alexa et lance de nouveaux gadgets

Alexa doit devenir plus intelligent. C’est l’une des annonces faites par Amazon lors de son événement hardware. En matière de nouveaux gadgets, l’entreprise annonce notamment un écran d’accueil intelligent et un nouveau routeur.

La branche hardware d’Amazon est entre autres en charge des caméras Ring et des appareils Alexa. Lors d’un événement hardware annuel organisé dans l’état américain de Virginie, l’entreprise annonce une série d’appareils nouveaux et actualisés.

Alexa

La nouveauté la plus étonnante est – comment pourrait-il en être autrement cette année – qu’Alexa bénéficiera de l’IA générative. L’assistant numérique a été l’un des premiers à arriver sur le marché, mais il semble avoir été dépassé cette année par le battage médiatique autour de ChatGPT et des chatbots similaires. Mais Alexa sera désormais aussi doté de fonctionnalités nouvelles et plus larges, basées sur un vaste modèle de langage. Un nouveau mode ‘ AI Chat’ permettrait à l’assistant de mener des conversations plus intéressantes et d’effectuer plus de tâches. Selon Amazon, il s’agit toujours d’un travail en cours qui sera amélioré au fil de plusieurs itérations. On ne sait pas directement quand tout cela fonctionnera également dans une langue autre que l’anglais.

Echo Show

La version écran d’Alexa, l’Echo Show, en est à sa huitième version. Elle recevra, entre autres, des mises à niveau concernant la qualité de l’écran, l’appareil photo et le microphone. La nouveauté de cet appareil est un capteur de proximité, capable d’adapter l’interface utilisateur en fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez de l’écran. Question de pouvoir lire une recette à l’autre bout de la cuisine.

Echo Hub

Un tout nouvel appareil est l’Echo Hub, une plate-forme de coordination pour les différents gadgets domotiques et intelligents de la maison. Amazon semble ainsi vouloir principalement proposer une alternative moins chère aux écrans existants de la maison intelligente. Vous pourrez commander l’appareil comme un Alexa, mais il supportera également les protocoles domotiques les plus connus. Il devrait être capable de supporter environ 140.000 appareils domestiques intelligents.

Ring Stick Up Cam Pro

La nouvelle version de la caméra de surveillance d’Amazon bénéficie de fonctions de suivi supplémentaires. Ce qu’on appelle la ‘Bird’s Eye View’ (vue à vol d’oiseau) consiste en un radar qui trace les personnes lorsqu’elles se déplacent dans le champ. La fonction est déjà présente sur certains appareils existants, mais sera également disponible dans la nouvelle Stick Up Cam Pro. Il s’agit d’une caméra que vous pouvez placer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur pour surveiller l’aide-ménagère et les autres visiteurs. En HDR, avec vision nocturne et microphone.

Mais encore

Amazon lance également une nouvelle version de son routeur, l’Eero Max 7. L’appareil combine les fonctions d’un routeur, d’un prolongateur de portée (‘range extender’) et d’un répéteur, mais il coûtera environ 600 dollars. Les prix européens ne sont pas encore disponibles. L’Eero Max 7 supportera les connexions Ethernet 10 gigabits et pourrait, par exemple, télécharger un fichier de 50 Go en moins d’une minute (si votre fournisseur le permet, bien sûr).

Echo Frames, les lunettes intelligentes d’Amazon, ont également reçu une mise à jour, sous la forme d’une autonomie plus longue de leur accu. Les lunettes mêmes disposent désormais d’une monture plus étroite, ce qui les fait ressembler davantage à des lunettes ‘classiques’.