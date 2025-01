CES 2025: l’appli Philips Hue équipée d’un assistant d’IA génératif

Les utilisateurs de l’éclairage intelligent Philips Hue pourront bientôt faire appel à un assistant d’IA. Ce dernier devrait être capable de générer des scènes lumineuses personnalisées sur base de l’ambiance, de l’événement ou du style, apprend-on.

L’assistant d’IA Hue sera disponible ‘à partir de ce début d’année’. Les utilisateurs pourront alors saisir des commandes (via l’appli) ou les dicter (à l’aide d’un haut-parleur intelligent) pour créer l’atmosphère qui convient le mieux au moment voulu. Provisoirement, l’assistant ne parle que l’anglais. On ne sait pas si et quand d’autres langues seront ajoutées. L’assistant d’IA est doté d’une fonction de feedback, afin que le constructeur puisse encore améliorer son fonctionnement au fil du temps. John Smith, Business Leader chez Philips Hue, parle ‘d’une nouvelle ère pour l’éclairage intelligent’.

Appli Hue Sync TV pour téléviseurs LG

Parallèlement à la fonctionnalité d’IA, l’entreprise annonce aussi l’appli Philips Hue Sync TV pour téléviseurs LG. En combinaison avec les éléments d’éclairage ad hoc, cette appli fera changer de couleur les lampes avec tous les contenus imaginables à l’écran, allant des applis de streaming aux consoles de jeux (similaire à la fonctionnalité Ambilight sur les téléviseurs Philips). Les formats tels que Dolby Vision et le 8K seront également supportés sans aucun problème.

L’appli Philips Hue Sync TV, qui n’était auparavant disponible que pour les téléviseurs Samsung, conviendra donc aux téléviseurs LG équipés de webOS24+. Elle reviendra à 130 euros (excusez du peu!), mais vous pourrez également la louer pour 2,99 euros par mois. L’appli Philips Hue Sync TV restera néanmoins une alternative plus économique au boîtier de synchronisation physique Hue Play HDMI 8K (349,99 euros), qui propose du reste uniquement la synchronisation de la lumière pour les appareils connectés via HDMI (et donc pas pour les applis pour la TV intelligente même).