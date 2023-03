Les scale-ups belges et néerlandaises croissent moins que prévu

La confiance chez les scale-ups belges et néerlandaises a diminué par rapport à l’année dernière. Elles enregistrent moins de chiffre d’affaires qu’attendu, même si des obstacles présents l’an passé ont disparu.

Deloitte et la société d’investissement PMV ont interrogé en tout 214 scale-ups belges et 64 néerlandaises entre la mi-février et la mi-mars. La plupart sont actives dans le segment B2B. En moyenne, elles occupent entre 10 et 50 employés à plein temps et réalisent un chiffre d’affaires supérieur au million d’euros par an.

Les entreprises interrogées mentionnent un niveau de confiance moyen de 7,9 sur 10, en recul par rapport à la note de 8,4 de l’année dernière, même si Deloitte apporte la nuance qu’il y eut à l’époque un regain de confiance après la crise du coronavirus, laquelle est à présent terminée. En comparaison avec 2022, trois fois plus d’entreprises se font du souci.

Moins de contrats

Comme principaux obstacles à la croissance, les scale-ups évoquent des contrats en recul ou postposés, suivis par l’attraction de talent. En outre, le cashflow, les défis opérationnels et des problèmes au niveau de la chaîne d’approvisionnement représentent les plus importants défis à relever. Ce qui ne manque pas d’étonner, c’est que des choses comme la hausse des prix énergétiques, des changements de réglementation ou la durabilité sont moins considérés comme des éléments perturbateurs, comme il ressort de l’enquête.

Confiance toujours bien présente, chiffre d’affaires en baisse

Malgré ces obstacles, plus de septante pour cent des scale-ups interrogées ont confiance dans le fait de maintenir, voire d’accélérer leur trajet de progression. Mais leurs prévisions sont provisoirement tempérées. C’est ainsi que l’année dernière, soixante pour cent de la croissance attendue seulement a été atteinte. En moyenne, les entreprises interrogées avaient tablé sur une croissance de 124 pour cent de leur chiffre d’affaires, mais dans la pratique, elle ne fut pas supérieure à septante pour cent.

Par secteur, il existe pas mal de différences. C’est ainsi que les scale-ups dans le domaine de la durabilité ont enregistré une croissance moyenne de 136 pour cent de leur chiffre d’affaires. Dans le secteur de l’électronique, la hausse fut également assez élevée avec 89 pour cent. Les scale-ups actives dans la durabilité s’attendent aussi à atteindre la plus forte croissance de leur chiffre d’affaires l’année prochaine, à savoir 289 pour cent. Pour ce qui est des attentes, seul le secteur ‘mobilité’ fait mieux en prévoyant 342 pour cent de chiffre d’affaires en plus.