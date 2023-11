Les dépenses IT européennes en hausse malgré une économie agitée

Alors que de nombreuses entreprises naviguent en eaux troubles, le secteur IT reste en grande partie épargné. L’année prochaine, les dépenses dans le secteur augmenteront de 9 pour cent en raison de la transition vers le cloud et de l’essor de l’IA.

Le cabinet d’analystes de marché Gartner a déterminé qu’en 2024 en Europe, 1,1 billion de dollars seront consacrés à l’IT. Et pour l’année en cours, il s’attend également à ce que le cap du billion de dollars soit franchi. La plupart des dépenses proviendront cependant de trois pays. La Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France représenteront en effet 51 pour cent de ce montant.

Gartner fait observer que l’IT est quasiment le seul secteur à résister à la récession. Il distingue chez les CIO une tendance à effectuer des investissements dans l’IT en vue de croître et de privilégier des projets misant davantage sur la maîtrise des coûts, l’efficience et l’automatisation. L’intelligence artificielle est une priorité, mais moins sur le plan des dépenses.

Si on considère les cinq catégories classiques de Gartner, on conste que les logiciels et les services IT progresseront le plus avec respectivement 14,5 et 11,8 pourcent par rapport à 2023. En marge, Gartner signale que certains tendances requièrent un contexte déterminé. C’est ainsi que les dépenses dans les centres de données sont suffisamment stables pour le marché en place. Mais les nouvelles rentrées dans ce domaine concernent principalement le cloud, y compris IaaS. En matière de services IT, Gartner fait observer que beaucoup d’entreprises y consacrent plus d’argent, parce qu’elles sont aux prises avec une pénurie de personnel, ce qui rend l’externalisation parfois nécessaire.

Europe IT Spending Forecast (Millions of US Dollars)

2022 Spending 2022 Growth (%) 2023 Spending 2023 Growth (%) 2024 Spending 2024 Growth (%) Data Centre Systems 44,804 13.8 46,177 3.1 49,894 8.0 Devices 146,391 -13.3 125,483 -14.3 131,301 4.6 Software 184,362 2.6 211,182 14.6 241,837 14.5 IT Services 347,425 2.3 382,306 10.0 427,350 11.8 Communications Services 272,854 -6.1 285,269 4.6 297,749 4.4 Overall IT 995,836 -2.2 1,050,417 5.5 1,148,131 9.3

Source: Gartner (November 2023)