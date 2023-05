Le smartphone pliable Pixel Fold de Google prend forme

Mercredi, lors de sa conférence des développeurs I/O, Google a donné plus de détails sur le Pixel Fold. Il s’agit là du premiers smartphone pliable de l’entreprise. Ne vous réjouissez cependant pas trop vite, car le gadget ne sera probablement temporairement pas disponible dans notre pays.

Le géant technologique américain a publié des photos et une brève vidéo de son téléphone pliable. L’appareil a été baptisé Pixel Fold et s’ouvre comme un livre. Sa source d’énergie est la puce Tensor G2 qui, selon Google, devrait rendre l’appareil rapide et sûr. Une fois refermé, le Pixel Fold se présente comme un smartphone classique, mais dès qu’il est ouvert, l’utilisateur aura à sa disposition un écran extra-large de 7,6 pouces. Grâce à l’indice IPX8, l’appareil est également étanche.

Ecran partagé

Selon l’entreprise, nombre d’applis Google sont directement optimisées pour exploiter pleinement l’écran plus grand. Certaines applications peuvent être ouvertes en mode ‘splitscreen’ (écran partagé). Pour des applis telles Google Photos, Messages et Slides, il est même possible ensuite de faire glisser du contenu d’une application à l’autre.

Au niveau des appareils photo, le Fold hérite des excellentes caractéristiques des meilleurs smartphones Pixel, comme le zoom optique 5x, Real Tone et Night Sight, en plus de modes davantage professionnels du Pixel 7 Pro, comme la vidéo HDR 10 bits. De nouveaux gadgets comme Magic Eraser et Photo Unblur sont également présents. De plus, le téléphone pliable dispose d’un appareil photo de 48 mégapixels utilisable comme viseur via l’écran externe, et qui peut être activé pour prendre des selfies de qualité supérieure.

Pas le premier pliable

De son côté, Samsung a déjà lancé deux types de smartphone pliable sur le marché: le premier s’ouvre au format d’une tablette, alors que l’autre est plus compact et a la taille d’un smartphone classique, une fois qu’il est ouvert. Des fournisseurs chinois ont eux aussi déjà lancé des écrans pliables ces dernières années, mais provisoirement surtout sur le marché chinois.

Reste à savoir si l’appareil pliable de Google sera un jour commercialisé en Belgique. Dans notre pays, aucun téléphone Pixel n’a encore été officiellement été mis en vente, contrairement à ce qui se passe aux Pays-Bas par exemple.