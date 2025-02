Le ‘mode sombre’ épargne moins la batterie que prévu

e ‘mode sombre’, par lequel l’écran émet moins de lumière, permet d’économiser moins d’énergie que prévu. Voilà ce que montre une mini-enquête de la BBC.

Pour son enquête, la BBC a comparé les versions claire et sombre de l’une de ses pages web sur un ancien ordinateur portable et a déterminé comment une réponse trop ‘humaine’ effaçait la différence. Qui plus est, comme la plupart des testeurs ont augmenté la luminosité de leur écran en mode sombre, ils ont même consommé plus qu’en mode clair.

La conclusion est donc tout aussi… claire: les affirmations sur l’efficience énergétique du mode sombre sont probablement exagérées dans la réalité. Surtout si du matériel quelque peu obsolète est utilisé et que des humains sont aux commandes. ‘Avec le mode sombre face à eux, 80 pour cent des participants ont augmenté la luminosité à un niveau nettement supérieur au mode clair’, révèle la BBC dans un article de blog consacré à son enquête. Cependant, seules dix testeurs ont été impliqués, ce qui limite l’impact statistique. La chaîne a également souligné qu’il serait intéressant de réaliser la même enquête avec des écrans OLED, qui offrent un taux de contraste plus élevé et sont donc plus faciles à lire en mode sombre avec moins de luminosité. L’enquête n’a pas non plus abordé l’influence de la conception web sur cette question.