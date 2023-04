Le chiffre d’affaires d’Huawei est stable, mais son bénéfice est en net recul                                                                            

L’entreprise a réussi à présenter une légère hausse de son chiffre d’affaires, mais elle enregistre une baisse de son bénéfice malgré quelques éléments positifs ponctuels.

Le fournisseur chinois Huawei a l’année dernière réalisé un chiffre d’affaires de quelque 85,75 milliards d’euros (642,3 milliards de yuans), en progression de 0,9 pour cent. Son bénéfice net a, lui, diminué de 68,7 pour cent à 4,75 milliards d’euros (35,6 milliards de yuans), même si le montant de 2021 comprenait des gains ponctuels provenant de la revente de la sous-marque Honor.

Huawei a enregistré une forte demande au niveau de l’informatique dans le nuage et des applications énergétiques numériques avec un chiffre d’affaires combiné de 96,1 milliards de yuans, représentant 15 pour cent du CA total. Eric Xu, le président tournant d’Huawei, vise une croissance supplémentaire avec une gamme mixte d’infrastructures ICT, appareils intelligents, nuage, puissance numérique et services automobiles intelligents

Le CFO Meng Wanzhou a annoncé que la position financière d’Huawei reste solide avec une forte résilience et une grande flexibilité. Les investissements dans la recherche et le développement ont crû de 13,2 pour cent pour atteindre un record: 23,5 milliards d’euros en 2022. Le personnel R&D a vu ses effectifs augmenter de 6,2 pour cent à 114.000, ce qui représente plus de la moitié des 207.000 collaborateurs en tout d’Huawei.

