L’autorité de la concurrence met fin à l’enquête sur la collaboration Telenet-Fluvius

L’Autorité belge de la concurrence (ABC) a décidé de mettre fin à son enquête sur la collaboration entre l’opérateur de télécommunications Telenet et l’opérateur de réseaux Fluvius pour le déploiement de la fibre optique en Flandre.

Les deux sociétés ont pris un certain nombre de mesures qui répondent aux préoccupations sur de possibles distorsions de concurrence, indique l’autorité mardi. L’entreprise commune NetCo supportera notamment les coûts liés au déploiement de ses réseaux.

L’ABC indique avoir effectué un certain nombre d’actes d’instruction et présenté à Telenet et Fluvius les préoccupations exprimées par différents acteurs du secteur. Les deux opérateurs ont alors soumis un ensemble de mesures contraignantes, que l’autorité considère “de nature à réduire considérablement les risques de conflits d’intérêts dans le déploiement des réseaux de fibre optique en Flandre”. Elle a donc décidé de mettre fin à son enquête.

Elle souligne néanmoins qu’elle continuera “à suivre de près” les développements dans ce secteur, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises par Telenet et Fluvius.

“Elles consistent, entre autres, à garantir le caractère autonome de NetCo et à s’assurer que NetCo sollicitera elle-même auprès des villes et communes, indépendamment de Fluvius et de Telenet, les permis et autres autorisations réglementaires nécessaires au déploiement de son réseau HFC et/ou FttP”, détaille l’ABC.

La Commission européenne évalue également l’impact de NetCo sur la concurrence.