Une jeune pousse gantoise veut vendre 100.000 lunettes autofocus électroniques

Morrow, le fabricant gantois de lunettes autofocus dotées d’un bouton permettant de basculer entre la vision de loin et la vision de près, a remporté à Paris un important prix sectoriel pour l’innovation. Son co-fondateur et PDG Paul Marchal y voit le signe que le secteur est prêt à accueillir les lunettes à composants électroniques.

Selon Morrow, sélectionnée par Data News dans la catégorie ‘Starter de la semaine’, ces lunettes sont une alternative aux lunettes multifocales, qui fonctionnent avec différentes zones au niveau des verres. L’entreprise a développé une technologie qui permet aux porteurs de lunettes de basculer entre la vision de près et de loin au moyen d’un bouton dans la monture, sans devoir incliner la tête. Cela donne à l’utilisateur une vision claire de près comme de loin. Mais la technologie n’est pas bon marché: les prix des lunettes Morrow débutent à 999 euros.

La spin-off de l’institut de recherche imec et de l’université de Gand avait introduit ces lunettes sur le marché belge en 2021 par l’intermédiaire de plusieurs opticiens. Environ deux cents unités ont entre-temps été vendues, selon Marchal. Les ambitions sont toutefois bien plus grandes. ‘D’ici fin 2025, début 2026, nous souhaitons vendre une centaine de milliers de lunettes’, précise-t-il. L’expansion internationale devrait bientôt démarrer aux Pays-Bas et en France. Le CEO espère alors aussi attirer de grandes chaînes d’optique et des distributeurs pour croître rapidement.

Silmo D’Or

Ce week-end, Morrow a remporté un Silmo D’Or, un prix sectoriel décerné lors d’un salon spécialisé à Paris. Marchal considère cette récompense comme un signe que le secteur, qui passe pourtant pour être ‘très conservateur’, est prêt à accueillir l’innovation.

Le CEO espère lever des capitaux auprès d’investisseurs, afin d’augmenter encore la production, qui se passe actuellement presqu’entièrement en Belgique. L’entreprise gantoise bénéficie à présent déjà du soutien de valeurs confirmées dans le secteur, telles que Tokai et Zeiss, qui y ont investi, en plus notamment du fonds gouvernemental flamand PMV, de Qbic et d’imec.xpand.