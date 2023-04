Un ancien directeur de Google: ‘Marquer une pause dans le développement de l’IA avantagera la Chine’

Marquer une pause temporaire dans le développement de l’intelligence artificielle (IA) ne fera que profiter aux concurrents chinois. Voilà ce que déclare l’ex-directeur de Google, Eric Schmidt, à présent qu’un appel est lancé au niveau mondial en vue précisément d’effectuer une telle pause.

Dans une interview accordée à l’Australian Financial Review, Schmidt reconnaît l’existence de préoccupations légitimes à propos de la rapidité de la recherche sur l’IA, mais qu’il appartient aux firmes technologiques d’élaborer conjointement une sorte de norme en vue de répondre à ces préoccupations. Schmidt ajoute qu’il n’est pas favorable à une pause de six mois, comme proposé dans un courrier cosigné par plusieurs milliers de personnes, qui circule actuellement. “Ce que je préconise, c’est réunir tout le monde dans les plus brefs délais, afin de discuter de la mise en place de bons garde-corps”, indique Schmidt.

L’appel à marquer une pause émane du Future of Life Institute, une institution en charge des risques liés aux nouvelles technologies et de la prévention de catastrophes qui pourraient en résulter. A l’initiative de cette organisation, on trouve entre autres le fondateur de Skype, Jaan Tallinn, et le patron de Tesla, Elon Musk. Ils ont signé la courrier, de même que des chercheurs de nombreuses universités néerlandaises.

Les signataires demandent aux développeurs de systèmes IA de ne plus créer tous les six mois des programmes plus puissants que GPT 4, qui est la toute dernière version du modèle de langage d’OpenAI, l’entreprise qui est très avancée au niveau du développement de l’AI générative. Il en résulte que des modèles d’intelligence artificielle créent eux-mêmes sur de simples instructions des textes ou images complètes, par exemple avec le chatbot ChatGPT.