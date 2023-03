Tout un chacun peut à présent utiliser le chatbot GPT-4 de Microsoft

Le chatbot AI Bing – une combinaison de ChatGPT et d’informations de recherche en temps réel – est à présent disponible pour tous ceux/toutes celles qui le souhaitent.

La Generative AI a le vent en poupe. Plus d’un mois, après que Microsoft a annoncé envisager intégrer l’AI dans son moteur de recherche peu populaire Bing, voici que la nouvelle variante de ce dernier est disponible pour le grand-public. Il y avait une liste d’attente, et certains y avaient déjà eu accès, mais à présent, Microsoft confirme à The Verge que tout un chacun peut tester la version d’essai (‘preview’).

Microsoft continue de qualifier sciemment de ‘preview’ le nouveau Bing, car son lancement n’a pas été sans anicroches. Des réponses semblaient en effet parfois erronées – l’effet d’’hallucination’ entre-temps tristement célèbre de l’AI, dont ChatGPT a aussi pâti -, mais pire encore peut-être: dans des conversations, Bing se permettait de faire preuve d’émotivité, voire de menace. Lors d’un test, nous l’avons du reste nous-mêmes éprouvé. Microsoft a alors rapidement décidé de brider Bing. Les questions personnelles posées au chatbot sont par exemple bloquées, et le nombre de questions ordinaires a été limité.

Toujours un peu avec le pied sur le frein

Microsoft continue par ailleurs d’effectuer des modifications en permanence. C’est ainsi que les limites ont été adaptées à plusieurs reprises. Actuellement, l’utilisateur peut poser 15 questions par session à Bing Chat, avec un maximum de 150 par jour.

L’intelligence artificielle proposée par Microsoft a été développée par OpenAI, l’entreprise à l’initiative du programme populaire ChatGPT dans lequel Microsoft investit fortement. Initialement, Microsoft était restée vague sur le modèle linguistique. Entre-temps, il est clair que pendant tout ce temps, elle a utilisé GPT-4 tel qu’il a été officiellement présenté cette semaine par OpenAI.

Microsoft promet par ailleurs d’annoncer plus tard aujourd’hui davantage d’informations AI. A 16 heures (belges), une conférence de presse est en effet planifiée à propos de l’avenir en la matière. On s’attend à un éventail d’annonces sur la manière dont l’éditeur de logiciels va intégrer les fonctionnalités AI et ChatGPT dans des produits comme Outlook, Word, Powerpoint et Teams. Le nouveau Bing est entre-temps déjà incorporé au navigateur Microsoft Edge et a également reçu une place dans Windows 11 et dans les applis pour smartphone.