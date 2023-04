L’UE investit 19 millions d’euros dans le développement quantique

Avec Qu-Pilot, IBM espère aider les startups et les petites entreprises à passer plus rapidement en production.

Un nouveau projet devrait permettre de déployer plus rapidement des applications d’informatique quantique au sein de l’Union européenne. Qu-Pilot, comme ce projet s’appelle, avait été annoncé en janvier et est actuellement à la recherche de candidats. L’objectif du projet est d’aider les jeunes pousses et les PME impliquées dans la recherche sur les ordinateurs quantiques à passer plus rapidement à la production de matériel. Une fois qu’elles auront grandi, on espère donc qu’elles restent dans l’UE.

Qu-Pilot doit, comme son nom l’indique, permettre de créer spécifiquement des pilotes et des prototypes, et d’élaborer une feuille de route vers des environnements de production efficients. Le passage de la recherche en laboratoire à du matériel efficace représente une étape particulièrement importante, surtout pour les petites entreprises ayant de nouvelles idées. L’UE injecte à présent 19 millions d’euros pour mener à bien ce projet au profit de quelques-unes de ces entreprises. Les participants à Qu-Pilot pourront notamment opérer avec l’infrastructure existante au sein des institutions de recherche de l’UE. En fait aussi partie l’imec, qui est l’un des 21 partenaires prenant part au projet.