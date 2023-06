IBM va construire un centre de données européen pour l’informatique quantique

C’est dans la ville d’Ehningen, proche de Stuttgart, qu’IBM entend ouvrir l’année prochaine un centre de données équipé d’une technologie informatique quantique disponible. Le but est de desservir les organisations européennes souhaitant expérimenter la technologie.

Avec cette offre européenne, IBM insiste aussi sur le fait que les données seront traitées en Europe. Le centre de données deviendra également la zone cloud européenne d’IBM Quantum et devrait ouvrir en 2024.

L’objectif du centre de données sera de proposer plusieurs systèmes à processeurs quantiques de plus de 100 qubits. En outre, IBM annonce qu’actuellement, plus de soixante organisations en Europe recourent à du matériel et à des logiciels quantiques via le nuage, dont Bosch, le CERN et T-Systems.

L’informatique quantique est considérée comme la prochaine grande étape en matière de puissance de calcul. Mais les applications concrètes et à grande échelle se font provisoirement encore attendre. Des entreprises comme IBM ont introduit ces dernières années des systèmes qui, chaque année, ont gagné en qubits. Il y a là le potentiel pour devenir à terme plus puissant et plus polyvalent que l’actuelle technologie informatique. IBM peut actuellement atteindre 433 qubits, mais l’ambition est d’en arriver dans dix ans à cent mille qubits.