Amazon veut produire des diamants pour les réseaux quantiques

Le géant de la vente au détail a conclu dans ce but un accord avec l’extracteur de diamants De Beers.

L’objectif de la collaboration est de produire des diamants en laboratoire, afin de les utiliser pour améliorer les vitesses des ordinateurs et des réseaux quantiques. Le projet aboutira dans le Center for Quantum Networking qui fait partie du service cloud AWS. Du côté des diamantaires, c’est Element Six de De Beers qui s’occupera de la ‘production’ des diamants.

Les ordinateurs quantiques pourraient représenter la prochaine nouvelle étape de la technologie informatique, avec une toute nouvelle base ne tournant plus sur des systèmes binaires. Voilà qui impliquerait un tas de défis à relever en matière notamment de sécurité, programmation et infrastructure.

L’un de ces défis serait que les réseaux à fibre optique ne suffiraient plus, du moins pas pour les réseaux quantique ‘inviolables’ que de nombreuses entreprises veulent construire, et qui fonctionnent sur base d’intrication (‘entanglement’), une propriété spécifique de l’informatique quantique permettant de savoir si un signal a été trafiqué. Les données sur ces réseaux quantiques doivent idéalement être expédiées de manière nettement plus stable que ce qui est possible actuellement avec la fibre.

A présent, plus un signal lumineux est envoyé loin via des câbles à fibre optique, plus il y a de risques que de légères imperfections s’y manifestent. Ce n’est pas là un gros problème pour l’informatique traditionnelle, mais bien pour les réseaux quantiques, où un écart d’un simple photon peut déjà poser problème. Avec les diamants, Amazon espère trouver une solution. AWS veut tester les pierres précieuses comme une sorte de répéteur pour le réseau, afin de garantir ainsi la stabilité des signaux.